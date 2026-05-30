普亭和習近平談永生講真的？俄砸260億美元推延壽計畫

俄羅斯總統普亭對長生不老興趣濃厚，平日也注重養生。圖為他在2018年1月19日主顯節當天，浸入冰冷湖水中。(美聯社)

華爾街日報28日報導，俄羅斯 總統普亭 2025年9月3日出席中國舉辦的紀念抗戰勝利80年閱兵期間，麥克風意外錄下他向中國國家主席習近平 表示，人類可以透過更換器官實現永生。外界一度將這段對話視為古怪閒聊，但報導指出，普亭當時談論的其實是一項由克里姆林宮支持的延壽計畫，如今已成為俄羅斯旗艦科學計畫之一。

普亭與亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）及OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）等矽谷億萬富豪一樣，長期對抗老化研究抱持濃厚興趣。但在俄羅斯，普亭對延緩衰老的追求如今已被提升為國家優先事項，相關研究涵蓋器官列印、培育迷你豬以及超低溫療法等領域。

俄羅斯政府4月宣布，科學家正在研發一種旨在減緩細胞老化的基因治療藥物，屬於普亭耗資260億美元推動的「新健康保存技術」（New Health Preservation Technologies）延壽計畫一部分。俄羅斯科學部副部長謝基林斯基（Denis Sekirinsky）當時表示，這項藥物「代表對抗老化最具前景的途徑之一」。另一項備受期待的方向，則是在實驗室培育可供移植的人體器官，同樣也是普亭在北京提及的延長壽命技術之一。

上述所有研究都屬於普亭2024年公布的國家延壽計畫，承諾在2030年前挽救17萬5000條生命。普亭任命的俄羅斯國家科學家目前聚焦於兩項關鍵技術：生物列印（bioprinting），即利用3D列印技術製造活體組織；以及異種移植（xenotransplantation），即在迷你豬體內培育人體器官，因其被認為在基因上與人類具有相容性。

與政府機構合作的俄羅斯科學家聲稱，已成功列印出人體軟骨組織及小鼠甲狀腺，目標在2030年前實現人體器官替換。利用豬隻培育人體器官的研究，也規畫了相近的發展時程。

這項延壽計畫由兩位與普亭關係密切的人物主導，包括負責國家基因研究計畫的內分泌學家、普亭之女沃隆佐娃（Maria Vorontsova），以及俄羅斯庫爾恰托夫研究所（Kurchatov Institute）所長科瓦利丘克（Mikhail Kovalchuk）。

科瓦利丘克負責為克里姆林宮的延壽計畫提供思想架構，主張科學很快就能讓人類持續修復與更換身體部位。他在接受俄媒訪問時表示：「談論永生很困難，但人類修復自身的能力無疑將持續提升。」

然而，與美國科技業大亨貝佐斯和奧特曼等人資助的類似研究相比，普亭核心圈推動的研究至今幾乎未在主要國際期刊上發表經過同儕審查的研究成果。俄羅斯生物列印先驅奧斯特羅夫斯基（Alexander Ostrovskiy）表示：「如果沒有論文發表，就代表沒有真正成果。他們的說法或許更應被視為願景，甚至可以說是夢想。」

奧斯特羅夫斯基在俄羅斯入侵烏克蘭後離開母國，並出售自己的公司，而該公司目前仍與俄羅斯政府合作。他指出，在西方制裁切斷俄羅斯與西方科研界聯繫的情況下，不可能做好科學研究，「他們可能只是在告訴普亭想聽的話，以獲得研究經費。」