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法國稅賦重、生產成本高 米其林輪胎3年將裁1500人

編譯中心／綜合28日電
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法國輪胎業巨擘米其林，未來3年將在當地裁減1500個職位。(路透)
法國輪胎業巨擘米其林，未來3年將在當地裁減1500個職位。(路透)

法國輪胎業巨擘米其林（Michelin）28日宣布，為了因應能源與其他生產成本高昂，以及在法國面臨「工業化國家中稅賦壓力最重國家之一」，未來3年將在當地裁減1500個職位。

米其林的法國暨南歐人資部門主管佛荷沃里（Olivier Faure-Vauris）告訴法新社，這波裁員約占米其林所有法國1萬7000名員工的9%，將以自願優離為主，不會強制解僱；其中2/3在行政單位，其餘1/3在生產線。

米其林已於2024年關閉2座法國工廠，裁減約1200個職位。其執行長孟立國（Florent Menegaux）去年告訴法國國會的1個委員會，米其林在法國的工廠「處於虧損狀態」。

米其林28日在聲明中指出，法國「營運成本高昂，尤其是勞工和能源成本；加上是工業化國家中稅賦壓力最重（的國家）之一」。

米其林公布的今年第一季營收下滑5.4%至62億歐元（約72.2億美元），輪胎銷量減少1.4%。

另據財報數據指出，米其林2025年全球銷售額為260億歐元，按當前匯率計算同比下降4.4%，全年輪胎銷量則下滑4.7%，跌幅主要集中在汽車原配配套市場。儘管營收承壓，集團部門營業利潤仍維持在29億歐元，營業利潤率保持在10.9%；其中，18英寸及以上的大尺寸輪胎在乘用車銷售佔比已提升至68%。

在現金流與股東回饋方面，米其林2025年併購前自由現金流達到21億歐元，資產負債率優化至13%。董事會已擬定每股分紅1.38歐元的方案。展望2026年，米其林預測全球市場將呈現「上半年略為收縮、下半年回暖」的穩定態勢，並自第一季起將聚合物複合材料解決方案列為獨立業務板塊，加速推進多元化戰略。

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