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3M瞞消防泡沫汙染 軍事基地清20萬噸 澳洲政府索賠14.3億

編譯中心／綜合28日電
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澳洲聯邦政府對跨國企業3M提告，要求就全國28個國防設施的全氟及多氟烷基物質 (...
澳洲聯邦政府對跨國企業3M提告，要求就全國28個國防設施的全氟及多氟烷基物質 (PFAS) 造成的汙染索償20億澳元；圖為位於雪梨郊區的3M化學品製造廠大樓。（美聯社）

澳洲政府28日指出，已對美國消費產品巨擘3M提起20億澳元（約14.3億美元）訴訟，指控其含有所謂「永久化學物質」（forever chemicals）的消防泡沫汙染軍事基地。

中央社引述法新社報導，澳洲國防部助理部長哈里爾（Peter Khalil）向媒體表示，政府提告尋求賠償，以回收處理28座基地受全氟/多氟烷基物質（per- and polyfluoroalkyl substances, PFAS）汙染的環境整治成本。

他表示，這是澳洲政府所採取過最重大的法律行動。

他指出，由於PFAS對社區環境構成風險，澳洲軍隊已從土壤中清除20萬噸這種汙染物質。

澳洲聯邦檢察長羅蘭德（Michelle Rowland）說：「我們準備好對抗全球最大的跨國企業之一。」

澳洲政府在聲明中表示，案件已向聯邦法院提出，指控3M早已知悉消防泡沫對環境的風險，卻未對外揭露。

聲明指出，「3M曾就產品處置與環境安全作出保證，但這些說法與他們公司當時掌握的資訊不一致。」

3M在寄給法新社的聲明中表示，將「透過法律程序為自身辯護」。

3M發言人說：「3M從未在澳洲生產PFAS，且約20年前已停止在澳洲銷售相關產品。」

這家生產便利貼與透明膠帶的美國跨國企業，曾於2023年在美國就水源汙染問題達成100億美元和解。

PFAS因極難分解，被稱為「永久化學物質」。這類人造化學物質具抗熱、防水與防油特性，被廣泛用於不沾鍋、防汙地毯等產品。

由於對健康造成不良影響，全球各地正日益加強限制PFAS使用。

國防部 澳洲

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