金色瀏海神似川普 孟加拉網紅水牛1原因逃過獻祭死劫

孟加拉一頭擁有飄逸金髮的白化水牛，外形因神似美國總統川普受到外界關注。（路透）

孟加拉一頭罕見的白化水牛，因擁有一撮醒目的金色瀏海，被暱稱為「川普 （Donald Trump）」。原本牠預定在忠孝節（Eid al-Adha）期間作為祭牲宰殺，但政府在最後一刻介入，使牠幸運逃過一劫。一名內政部 官員於27日表示，這項決定是基於安全考量所做出的。

這頭重約700公斤的水牛原先已售出，準備進行宗教儀式中的宰殺。然而，隨著牠的影片在網路上迅速暴紅，節日前夕吸引大量民眾關注，當局最終決定出手干預。

內政部長阿邁德（Salahuddin Ahmed）下令赦免這頭水牛、退還買家款項，並將牠安置於位於孟加拉首都達卡的國家動物園。

一名內政部官員表示，「在最後關頭，考量到安全疑慮以及異常高漲的社會關注，政府決定讓這頭水牛免於被獻祭。」

原本只是一次普通的宰牲節牲畜交易，卻因相關影片在社群平台瘋傳，迅速成為全國熱議焦點。大批民眾湧入農場，甚至有人遠道而來，只為親眼看看牠那撮招牌金色瀏海，以及溫馴可親的模樣。

農場主人表示，「川普」這個名字是弟弟替牠取的，因為他認為這頭水牛與美國總統川普有幾分神似。

農場主人也補充，這頭水牛性格特別溫和，但照顧上相當費心，不僅需要頻繁餵食，還得定期洗澡與整理毛髮。

由於孟加拉多數牛隻毛色偏深，白化水牛極為罕見，因此牠在忠孝節牲畜交易旺季中特別吸睛。不過，真正讓牠逃過一劫的，或許還是那個自帶話題性的名字。