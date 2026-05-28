南韓前總統尹錫悅涉嫌作偽證 一審被判無罪

前南韓總統尹錫悅。（路透）

據韓聯社消息，南韓 前總統尹錫悅 涉嫌在前國務總理韓悳洙涉內亂案件庭審中，作偽證一案，28日一審被判無罪。

南韓負責調查緊急戒嚴事件的特檢組去年12月以偽證罪起訴尹錫悅。今年4月，特檢組請求法院判處其有期徒刑2年。首爾中央地方法院28日對該案作出一審判決。

特檢組此前表示，尹錫悅去年11月以證人身份出席韓悳洙案件庭審時稱，他在韓悳洙提出建議之前就已計劃召開國務會議，以宣佈戒嚴。但特檢組認為，尹錫悅在宣佈戒嚴前原本沒有召開國務會議的意向，但因韓悳洙提出「召開國務會議符合法律」而臨時決定召開會議，因此認定尹錫悅相關證言屬於虛假證詞。

首爾中央地方法院28日說，無論韓悳洙是否提出建議，尹錫悅從一開始就計劃召集國務委員開國務會議的可能性較高，難以認定尹錫悅在法庭上的陳述違背了其真實記憶。

2024年12月3日晚，南韓時任總統尹錫悅以剷除「從北勢力」為由發佈緊急戒嚴令。次日凌晨，南韓國會通過要求解除戒嚴令的決議案。此後，尹錫悅先後被停職、逮捕、彈劾。尹錫悅目前身陷多起刑事訴訟，首爾中央地方法院今年2月以內亂頭目罪罪名，一審判處尹錫悅無期徒刑。