研究：德每少1名美軍失0.5個工作 衝擊地方經濟

研究顯示，美軍撤離德國將壓縮地方財政。示意圖。(歐新社)

美國國防部 日前宣布減少約5000名派駐德國 美軍，德大學最新研究指出，美削減駐軍不僅是安全議題，更對地方經濟造成衝擊，每撤離1名美軍，德國當地將失去約0.5個工作機會，受影響地區將面臨長期就業、薪資與稅收下滑風險。

美國戰爭部長赫格塞斯 （Pete Hegseth）日前宣布，將在6至12個月內完成約5000名駐德美軍撤離。德國目前仍是美軍在歐洲最重要據點之一，約有3萬9000名美軍駐紮，包括位於斯圖加特（Stuttgart）的美軍歐洲司令部以及萊茵-法耳次邦（Rheinland-Pfalz）的拉姆斯坦空軍基地。

德國科隆大學（University of Cologne）與曼海姆大學（University of Mannheim）近期針對美軍撤離影響進行聯合研究。研究指出，美軍撤離「不是單純的安全政策問題，而是一場地方經濟衝擊」。

冷戰結束後，美軍曾在5年間自德國撤離約20萬名士兵。研究分析當時資料發現，平均每撤離1名美軍，德國地方經濟便減少約0.5個工作機會。

受影響地區全職就業率下降7.1%，其中61%的工作流失並非直接來自基地裁員，而是地方餐廳、美髮店、零售與服務業因消費減少受到波及。

根據估算，若5000名美軍撤離情境重演，德國將流失約2650個全職工作與1100個兼職工作。雖然規模遠低於冷戰後大規模撤軍，但對部分高度依賴基地經濟的小型城鎮而言，仍會帶來顯著衝擊。

研究也顯示，美軍撤離將壓縮地方財政。研究作者指出，「當美軍離開時，當地納稅人必須承擔部分代價」。在過去案例中，受影響地方政府平均稅收減少9%，企業營業稅收入下降約10%，最終導致地方政府削減支出，同時提高房產稅與營業稅以支應地方財政。

美國總統川普（Donald Trump）過去曾多次批評德國過度依賴美軍。早在2020年第一任期內，川普便曾表示，「德國圍繞我們的軍隊建立城市」，認為德國因美軍駐紮獲得大量經濟利益。

研究指出，美軍駐紮雖能帶動地方消費與就業，但投入成本其實相當高。美軍每創造1個地方工作，平均需投入約11萬400美元軍事支出，成本約為德國一般地方振興計畫的6倍。