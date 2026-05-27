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赴日本購物變便宜 專家：日圓實質購買力退回半世紀前

編譯簡國帆／即時報導
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日圓實質匯率已降到1970年代以來最低。（美聯社）
日圓實質匯率已降到1970年代以來最低。（美聯社）

日本媒體報導，受國際油價上漲加劇貿易赤字與日圓結構性賣壓等因素的影響，日圓實質匯率已降到1970年代以來最低，壓低了日圓的外部購買力。

布魯金斯研究所全球經濟與發展計畫資深研究員布魯克斯（Robin Brooks）23日在社群平台X發文指出，「日圓的實質有效匯率已低於土耳其里拉，成為全球最弱的貨幣」。

不過，實質有效匯率是評估一國貨幣對各種貨幣的強弱，藉由考慮物價波動與貿易量，計算相對價值，是指一國貨幣相對於基準年的購買力變動幅度，因此一些人聲稱日圓匯率比里拉匯率還弱，是言過其實，只是日圓的實質有效匯率確實正在下滑，里拉則在上升。

日圓匯率依然面臨多重逆風，沒有回升跡象。其中一個阻力是貿易收支，SMBC日興證券資深經濟學家宮前耕也指出，由於國際油價居高不下，日本全年貿易逆差很可能擴至約5兆日圓，對日圓造成貶值壓力。

日相高市早苗宣布將編制追加預算案，也對日圓造成壓力。伊藤忠總研首席經濟學家武田淳指出，在維持寬鬆貨幣環境的同時，追求擴張的財政政策，會導致對日圓的信心下滑，「這正開始帶來日本（資產）的賣壓，例如蔓延到利率上漲」。

伊朗戰爭爆發三個月以來，日圓兌美元在這段期間貶值不到2%，貶幅看似有限，但日本政府和央行據信4月底以來共砸約10兆日圓干預匯市、拉抬日圓匯率，因此目前的日圓匯率某種程度上是受到人為拉抬的水準，若沒有干預措施，日圓可能貶到更低。

日本 匯率

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