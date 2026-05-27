Nvidia晶片走私首見日本路線 台調查3人偷運至少一批到香港

台灣檢方懷疑，有三名人士先將至少一批輝達的AI晶片出口到日本，之後再成功轉運至中國。圖為含有輝達AI晶片的伺服器，僅為示意圖。（路透）

根據彭博資訊報導，台灣檢方懷疑，有三名人士先將至少一批Nvidia輝達 （另稱英偉達）的AI晶片出口到日本 ，之後再成功轉運至中國。

彭博引述的知情人士透露，這三人上周已被基隆地檢署拘留，理由是他們涉嫌針對內含有輝達晶片的美超微伺服器偽造出口相關文件。美國規定，這類晶片若要出口至中國，必須取得華盛頓的許可。

當台灣當局逮捕這三名嫌疑人時，還查扣約50台伺服器，當局認為這些伺服器涉及偽造出口文件。不過，知情人士指出，至少有一批貨物已經通過台灣海關出口。

這一批較早出貨的貨物先運往日本，之後再轉運至香港 ，而香港被視為最終將貨物轉往中國的中繼站。知情人士未透露台灣當局認為成功走私的硬體數量。

據稱，這些被告也計畫利用日本做為另一批被查扣伺服器的中轉地。

此案可能是檢方針對經由日本進行AI晶片走私路線展開調查的首例。日本是美國的重要盟友，也是美國在亞太防務戰略的關鍵支柱。過去類似案件多集中在透過東南亞走私的轉運路線。

日本財務省海關與經產省官員，對於台灣的相關調查均未回應彭博的置評請求，也未回應是否曾與台灣方面就此案進行溝通。台灣基隆地檢署發言人則以案件仍在調查中為由拒絕評論。

中國企業可在多個亞洲地點透過租賃屬於外國企業、安裝於海外資料中心的硬體，來使用美國AI晶片，日本就是其中一地。這種模式一般符合美國自2022年起實施的出口管制規則，該規則目的是防止先進AI技術被用於強化北京的軍事能力。

然而，華盛頓許多人士認為，中國企業仍可能在境內取得走私硬體。美國檢方目前正處理至少五起與半導體轉運相關的刑事案件。除此之外，台灣與新加坡也有涉及晶片出口詐欺的案件，這些地區本身沒有完整的半導體出口管制體系，而是依賴當地法律處理。

台灣當局並未指控輝達或美超微有任何不當行為。輝達執行長黃仁勳在上周被問及此案時表示，公司會嚴格向所有合作夥伴說明相關法規，「最終，美超微必須自行管理公司營運」，「我希望他們能加強並改善合規管理，避免未來再發生類似情況。」

輝達未對此報導回應置評請求，美超微則拒絕評論。