我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯再添貴婦超市 Laurel Supply薯片賣17美元

聯合航空灣區直飛日本札幌 12月開通 每周3班

倫敦33.5℃史上最熱5月 專家：英國還沒做好準備

編譯中心／綜合25日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
英國倫敦25日氣溫飆升至攝氏33.5度，創下史上5月最高溫紀錄；圖為一名男子在西...
英國倫敦25日氣溫飆升至攝氏33.5度，創下史上5月最高溫紀錄；圖為一名男子在西敏橋上喝水解渴。 (美聯社)

根據英國國家氣象局，英國25日打破史上5月最高溫紀錄，隨著全國籠罩在酷暑熱浪中，倫敦附近氣溫飆升至攝氏33.5度。

中央社引述法新社報導，在此之前，英國5月最高溫紀錄為攝氏32.8度，分別於1922年首度測得，並於1944年再度出現。

這只是英國最新的最高溫紀錄，英國2025年才創下有紀錄以來最熱的一年。科學家警告，面對因人為氣候變遷而日益頻繁的熱浪，英國還沒做好準備。

英國國家氣象局(Met Office)在社群媒體發文寫道：「希斯羅機場(Heathrow)氣溫達攝氏33.5度，暫打破5月歷史高溫紀錄。」氣象局稍早曾預測最高溫達攝氏35度。

氣象學家摩根(Tom Morgan)告訴英國聯合社(Press Association news agency)：「即使在夏季月份，我們也很少看到氣溫超過攝氏35度，所以看到5月氣溫接近35度，如我所說，相當具歷史性。」

昨天倫敦氣溫超過30度，一名41歲的媽媽表示：「好天氣是不錯，但太熱了，遠比英國應有的天氣還熱。我很擔心，這顯然是因為全球暖化的關係。」

英國打破史上5月最高溫紀錄。（美聯社）
英國打破史上5月最高溫紀錄。（美聯社）

氣候變遷 社群媒體 熱浪

上一則

「面試時裙子濕透…」 法前高階公僕飲料下藥 記錄181女性反應

下一則

民主剛果伊波拉疫情蔓延 疑釀210死、18感染者趁亂逃

延伸閱讀

今明飆到95℉ 紐約發高溫警報…24年來同期最熱

今明飆到95℉ 紐約發高溫警報…24年來同期最熱
熱浪來襲 華府今起連3天迎華氏90多度高溫

熱浪來襲 華府今起連3天迎華氏90多度高溫
法國5月高溫37℃熱浪 多人中暑身亡

法國5月高溫37℃熱浪 多人中暑身亡
專家警告強聖嬰現象醞釀中 明年恐成史上最熱一年

專家警告強聖嬰現象醞釀中 明年恐成史上最熱一年

熱門新聞

日本香蕉進口商協會近期告訴英國金融時報，催熟香蕉所需的乙烯供應出問題，可能很快就會讓日本失去這種受歡迎的水果。路透

沒石油連香蕉都沒得吃？日本事情大條了

2026-05-23 13:33
一名烏克蘭士兵於烏克蘭的札波羅熱進行軍事研習。(路透)

路透爆料「解放軍秘密訓練200名俄軍」 受訓內容曝光

2026-05-19 23:00
川普政府22日宣布，大多數綠卡申請人將必須前往海外在美國領事館申請永久居留權。（美聯社）

移民制度重大轉變 這些合法居留者都受影響…今日5件事

2026-05-22 15:10
美國總統川普20日在美國海岸防衛隊學院畢業典禮發表演說後，搭乘空軍一號返回馬里蘭州安德魯斯聯合基地，並向媒體發表談話。(美聯社)

川普稱伊朗問題進入最後階段 傳內唐亞胡「急壞了」

2026-05-20 19:57
圖為在伊朗德黑蘭，一名女子走過一面橫幅，橫幅上印有伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼的照片。(路透)

路透：伊朗最高領袖下令 禁止濃縮鈾運出國

2026-05-21 14:41
剛果爆發伊波拉疫情，一名染疫的男子16日從救護車上被抬進醫院。(路透)

伊波拉新病毒株罕見 無藥治、無疫苗 防疫難度大增

2026-05-19 02:25

超人氣

更多 >
美國找工作難？ 這行業大缺人 華人一周接多個面試

美國找工作難？ 這行業大缺人 華人一周接多個面試
提醒被斥鬧事…上海泳渡賽女選手露點照直播上網萬人圍觀

提醒被斥鬧事…上海泳渡賽女選手露點照直播上網萬人圍觀
心臟科醫生每天喝綠茶半年 發現一驚人結果

心臟科醫生每天喝綠茶半年 發現一驚人結果
肖戰首度挑戰致命腹黑男 片場被導演下禁令：全程不准笑

肖戰首度挑戰致命腹黑男 片場被導演下禁令：全程不准笑
USCIS：大部分H-1B簽證申請綠卡 應不用離美

USCIS：大部分H-1B簽證申請綠卡 應不用離美