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民主剛果伊波拉疫情蔓延 疑釀210死、18感染者趁亂逃

編譯盧思綸／綜合報導
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民主剛果伊圖里省首府布尼亞23日一名人員在當地市場進行清消。(美聯社)
民主剛果伊圖里省首府布尼亞23日一名人員在當地市場進行清消。(美聯社)

彭博報導，民主剛果伊波拉疫情持續蔓延，當局24日晚間表示，已通報逾900例疑似病例，累計疑似死亡病例可能達210人。雪上加霜的是，當地收治設施一周內傳出3起遇襲事件，包括23日有居民縱火焚燒治療帳篷，造成18名疑似感染者趁亂逃離，目前下落不明。

紐約時報報導，專家警告，疫情公布僅10天便已成為史上第三大伊波拉疫情，擴散速度令人憂心；有美國官員評估，病毒極可能已蔓延至南蘇丹。

剛果衛生部與世界衛生組織(WHO)24日表示，民主剛果東部3省、11個衛生區已通報逾900例疑似伊波拉病例，其中101例已確認感染，截至5月23日累計疑似死亡病例達210人。

疫情升溫之際，剛果收治中心陸續傳出遇襲。當地24日晚間一群人闖入東部伊圖里省(Ituri)蒙巴盧綜合醫院(Mongbwalu General Hospital)，要求院方交還兩具親屬遺體，現場一度傳出槍聲，醫護人員緊急疏散病患與工作人員。

這已是一周內第三起針對伊波拉患者醫療設施的攻擊事件，伊圖里是這波疫情最早被發現、也是多數病例集中的省分。

在此之前，蒙巴盧23日也有居民攻擊並縱火焚燒無國界醫生組織設置的伊波拉治療帳篷，造成18名疑似感染者趁亂逃離，目前下落不明。魯旺帕拉鎮(Rwampara)21日另有一處治療中心遭縱火，起因是當局基於防疫考量，禁止家屬領回一名疑似伊波拉死亡患者遺體，引發民眾不滿。

這波疫情由罕見的本迪布焦型伊波拉病毒(Bundibugyo strain)引發，目前沒有疫苗或抗體療法；過去全球僅出現過2次相關疫情，致死率約40%。WHO於17日宣布此為「國際關注公共衛生緊急事件」，鄰國烏干達也通報5例相關確診。

首例通報死亡發生在4月底，但紅十字會與紅新月會國際聯合會(IFRC)表示，旗下3名志工可能早在3月27日一項非伊波拉人道任務中處理遺體時感染病毒且身亡；若獲確認，疫情起點恐大幅提前。

紐時描述，國際防疫體系措手不及，位於風暴核心、伊圖里省首府布尼亞(Bunia)的防疫工作至今仍未完全到位，援助行動才剛起步。

當地醫護人員缺乏基本防護裝備，布尼亞藥局的乾洗手已售罄，政府實驗室每天僅能處理約40件檢測，有時還因發電機燃料耗盡而減量。

人道救援非營利組織「國際醫療團隊」(International Medical Corps)坦言，「病毒已遠遠跑在我們前面」，如今防疫目標已從遏止疫情，轉為盡可能減緩病毒擴散速度。

疫情 世界衛生組織 WHO

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