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TikTok拒加好友引殺機 法國17歲少年持刀刺死人

中央社／法國摩城25日綜合外電
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TikTok使用者引來殺機。（路透）
TikTok使用者引來殺機。（路透）

法國檢方今天表示，一名17歲男孩承認持刀刺死另一名同齡少年，這起命案據稱起因於一名少女拒絕在TikTok將他加為聯絡人。

檢察官布拉迪耶（Jean-Michel Bladier）在聲明中表示，犯嫌今天在巴黎東郊摩城（Meaux）出庭，被依預謀殺人罪名起訴並收押，等待28日再次開庭。

法新社報導，此案發生於23日，地點在巴黎郊區維勒沃德鎮（Villevaude）一處露營區。

檢方指出，這起致命事件的起因似乎是犯嫌多次嘗試在TikTok添加一名女孩為聯絡人，但屢遭拒絕。

犯嫌與這名少女23日在電話中爆發激烈爭執後，少女好友的17歲男友接過電話，向犯嫌下戰帖，雙方約好在露營區碰面打架。

布拉迪耶表示，這名少年在露營區遭兩人攻擊，胸口被刺傷，最後不治身亡。

目擊者指認的犯嫌於23日晚間落網，當時他因手部刀傷前往巴黎郊區一家醫院急診室就醫，並聲稱傷勢是意外造成。

檢方表示，犯嫌告訴調查人員，他帶著刀前往露營區，是為了「證明自己並不害怕」。

布拉迪耶說，犯嫌供稱自己「失去理智」，無意殺人。

在此之前，犯嫌已有少年犯罪紀錄，包括對年長親屬施暴及持有武器。

檢方還說，案發時與犯嫌同行的友人身分尚未確認。

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