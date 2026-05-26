南韓星巴克「坦克日」風波 母公司新世界集團會長道歉

新世界集團會長鄭溶鎭今天開記者會道歉。（美聯社）

南韓星巴克 「坦克日」風波延燒，母公司新世界集團會長鄭溶鎭今天開記者會道歉，「我不會做任何辯解，此次事件所有責任都在我身上。」新世界集團也強調，會積極配合警方調查。

南韓星巴克在18日、光州事件46周年當天使用「坦克日」（Tank Day）一詞，促銷一系列坦克保溫杯（Tank tumblers）活動，讓人聯想到當年鎮壓起義時部署的軍用車輛，引起各界撻伐。

根據韓聯社報導，經營南韓星巴克的新世界集團會長鄭溶鎭今天親上火線道歉，他表示，「對於這次星巴克不當行銷，讓許多人感受到深深的傷痛與憤怒，這件事我沉重地看待。」鄭溶鎭發言提及民主化運動遺屬、烈士朴鍾哲遺屬、光州市民與全體國民，隨後致歉。

報導指出，鄭溶鎭從上午9時起朗讀約5分鐘的道歉聲明，其間3度鞠躬致歉。這是鄭溶鎭自2024年3月就任會長以來，首次親自出面發表道歉聲明。

對於近期不斷傳出有市民辱罵星巴克店員的事件，鄭溶鎭也提及在星巴克門市工作的夥伴與第一線員工，他強調，「這些人只是從清晨到深夜，為每一位星巴克顧客在自己崗位上盡力工作的誠實上班族，懇請大家能以更溫暖的眼光看待他們。」

至於坦克日行銷是否刻意規劃，新世界集團副社長全相鎭（音譯）表示，目前調查結果，未能找到明確證據顯示相關員工與高層是帶有故意性地策劃此次行銷活動。他說，相關員工拒絕提交手機，讓公司層級的調查受到法律上限制。

全相鎭強調，將積極配合警方調查，若警方查明任何人帶有意圖策劃該活動，將立即對相關員工予以解雇，並追究所有民事與刑事責任。新世界集團說明，此次行銷活動由5名員工策劃，其中2人提交手機，3人則以隱私為由拒絕提交。