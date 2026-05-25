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法國5月高溫37℃熱浪 多人中暑身亡

中新社／巴黎25日電
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法國在本月遭遇罕見熱浪襲擊。（路透）
法國在本月遭遇罕見熱浪襲擊。（路透）

法國在本月遭遇罕見熱浪襲擊，已導致多人身亡。目前熱浪仍然持續，法國官方正在加緊採取措施應對。 

法國氣象部門25日對法國西部8個省份發布高溫橙色警報。這是法國建立高溫預警機制以來，首次在5月啟動高溫橙色警報。在法國西南部朗德省城鎮索爾茨-奧斯戈爾，當天錄得37.1攝氏度的高溫。當地氣象部門警告，朗德省26日的氣溫仍有可能繼續攀升。

法國氣象部門在通報中指出，全法多地5月遭遇持續高溫天氣不同尋常。處於高溫橙色警報狀態下的省份，下午氣溫通常會達33至36攝氏度之間，這對於5月底的法國來說是「相當高的氣溫」。

法國BFM電視台的報導認為，此輪熱浪由來自北非的暖空氣北上所致。在強高壓系統影響下，熱空氣滯留法國上空，形成「熱穹頂」現象，高溫難以在短時間內消散。氣象部門預測法國多地高溫仍將持續三到四天。 

全法已有多人直接或間接死於本輪熱浪。據《巴黎人報》報導，一名53歲男性24日在巴黎參加跑步比賽時在高溫下患心臟病身亡。一名28歲女性同日在里昂參加一項高強度健身賽事期間中暑，搶救無效宣告不治。法國24日還發生多起與高溫相關的避暑溺水事件，造成至少3人身亡。 

法國總理勒科爾尼計畫28日主持召開會議，評估保障公共衛生、森林防火等應對熱浪的相關具體情況。法國內政部長努內茲、衛生部長里斯特等官員將與會。

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