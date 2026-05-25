英國防大臣專機飛近俄邊界 訊號遭干擾GPS失效

英國國防大臣希利（John Healey）。（路透）

英國國防部 今天證實，英國國防大臣希利搭乘的皇家空軍專機上週在俄羅斯 邊界附近飛行時，訊號遭到干擾，全球衛星定位系統（GPS）也一度失效。

英國「泰晤士報」（The Times）率先披露此事，希利（John Healey）日前赴愛沙尼亞訪視駐紮當地的英國軍人，本月21日返國途中，其搭乘的皇家空軍專機訊號遭到干擾。

英國國防部向法新社證實此事屬實，並補充道：「這是魯莽的俄羅斯干擾行為，但皇家空軍已做好充分準備應對這類活動。」

國防部未進一步說明誰是具體主使者，以及希利的專機是否遭刻意鎖定。

根據泰晤士報，這起事件導致專機在3小時航程中無法使用GPS，機師被迫改用其他導航系統。

有記者隨行的泰晤士報指出，當時電子裝置無法連上網路，部分儀表板也出現異常。

此外，英國國防部上週表示，兩架俄羅斯戰機4月在黑海上空以「反覆且危險」的方式攔截一架英國偵察機。

希利也譴責這起事件，批評俄羅斯飛行員在國際空域的行為「危險且不可接受」，並強調這不會「動搖英國捍衛北大西洋公約組織（NATO）、盟友及自身利益並對抗俄國 侵略的決心」。