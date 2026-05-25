我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蒙面難辨身分 冒充ICE幹員的搶劫、恐嚇、傷害事件激增

川普要求中東國家加入亞伯拉罕協議 點名沙烏地和卡達

民主剛果爆伊波拉疫情 鄰國烏干達新增2起病例

中央社康培拉25日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
東非國家烏干達的衛生部今天證實新增兩起伊波拉（Ebola）病例。（路透）
東非國家烏干達的衛生部今天證實新增兩起伊波拉（Ebola）病例。（路透）

東非國家烏干達的衛生部今天證實新增兩起伊波拉（Ebola）病例，使得自發現疫情以來烏干達的總病例數增至7例。

法新社報導，烏干達衛生部表示：「新增兩起確診病例是任職於（首都）康培拉（Kampala）某私人醫療機構的烏干達醫護人員，兩人均已收治於指定治療單位，現正接受醫療照護。」

衛生部在簡短聲明中指出，正在追蹤這兩人的接觸者，並呼籲民眾如有人出現疑似伊波拉的症狀，應立即通報醫療機構。

烏干達的鄰國剛果民主共和國（民主剛果）15日宣布爆發伊波拉疫情，是這波疫情的中心。世界衛生組織WHO）秘書長昨天表示，民主剛果已發現超過900起伊波拉疑似病例。

烏干達在確認兩起伊波拉病例後，上週宣布暫停所有前往民主剛果的公共交通運輸。這兩起病例是入境烏干達的民主剛果民眾，其中一人染病，另一人死亡。

本月23日，烏干達又出現3起確診病例，包括一名烏干達司機、一名烏干達醫療衛生工作者及一名來自民主剛果的女性。

伊波拉是致命的病毒性疾病，會經由直接接觸體液傳播，可能導致嚴重出血和器官衰竭。

疫情 WHO 世界衛生組織

上一則

倫敦附近飆攝氏33.5度 創英國史上5月最高溫紀錄

下一則

英國防大臣專機飛近俄邊界 訊號遭干擾GPS失效

延伸閱讀

伊波拉疫情蔓延 烏干達累計5起確診病例

伊波拉疫情蔓延 烏干達累計5起確診病例
防伊波拉風險 中國宣布自剛果入境須自我監測21天

防伊波拉風險 中國宣布自剛果入境須自我監測21天
伊波拉死亡增 WHO：民主剛果風險升至最高級別

伊波拉死亡增 WHO：民主剛果風險升至最高級別
WHO升級伊波拉疫情「國際緊急事件」 給各國2建議

WHO升級伊波拉疫情「國際緊急事件」 給各國2建議

熱門新聞

日本香蕉進口商協會近期告訴英國金融時報，催熟香蕉所需的乙烯供應出問題，可能很快就會讓日本失去這種受歡迎的水果。路透

沒石油連香蕉都沒得吃？日本事情大條了

2026-05-23 13:33
一名烏克蘭士兵於烏克蘭的札波羅熱進行軍事研習。(路透)

路透爆料「解放軍秘密訓練200名俄軍」 受訓內容曝光

2026-05-19 23:00
川普政府22日宣布，大多數綠卡申請人將必須前往海外在美國領事館申請永久居留權。（美聯社）

移民制度重大轉變 這些合法居留者都受影響…今日5件事

2026-05-22 15:10
美國總統川普20日在美國海岸防衛隊學院畢業典禮發表演說後，搭乘空軍一號返回馬里蘭州安德魯斯聯合基地，並向媒體發表談話。(美聯社)

川普稱伊朗問題進入最後階段 傳內唐亞胡「急壞了」

2026-05-20 19:57
圖為在伊朗德黑蘭，一名女子走過一面橫幅，橫幅上印有伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼的照片。(路透)

路透：伊朗最高領袖下令 禁止濃縮鈾運出國

2026-05-21 14:41
剛果爆發伊波拉疫情，一名染疫的男子16日從救護車上被抬進醫院。(路透)

伊波拉新病毒株罕見 無藥治、無疫苗 防疫難度大增

2026-05-19 02:25

超人氣

更多 >
為省錢搬德州卻後悔 加州婦又回來住 這原因讓她受不了

為省錢搬德州卻後悔 加州婦又回來住 這原因讓她受不了
老派鳳梨酥出線 台灣人狂推這品牌：離開台北才買得到

老派鳳梨酥出線 台灣人狂推這品牌：離開台北才買得到
住不下去了 80歲婦入住豪華養老院4個月就跑回家原因曝光

住不下去了 80歲婦入住豪華養老院4個月就跑回家原因曝光
提醒被斥鬧事…滬泳渡賽女選手露點照直播上網萬人圍觀

提醒被斥鬧事…滬泳渡賽女選手露點照直播上網萬人圍觀
現場直擊╱化學儲槽洩漏 華人有家不能回 僅帶藥物避難

現場直擊╱化學儲槽洩漏 華人有家不能回 僅帶藥物避難