其實不必發錢 多放假能搶救低生育率 英數據揭意外關聯

英國政府數據顯示，國定假日的九個月後，是新生兒的出生高峰。（美聯社）

每日電訊報報導，英國的銀行假日（Bank holiday、類似國定假日）提供民眾放鬆、以及探往親友的時間，也能提振當地經濟，不過，根據政府數據，放假還有一個意想不到的效果，那就是催生。

根據英國國家統計局，數據顯示，2024年最多新生兒出生的日子，為5月第二個銀行假日的九個月後，由此可見一股廣泛趨勢，而且在2024年，前十大新生兒出生日，有七個落在9月，即聖誕節的九個月後。

這是廣為人口學家所知的一種模式，那就是國定假日讓夫婦有更多休假時間，來享受性生活，從而帶來催生效果。

倫敦國王學院副教授阿克索伊說：「簡單的解讀是，當人們休假，有更多時間相處，工作壓力也更低，一些夫妻更有可能懷上孩子。」

儘管官員應抱持謹慎態度，不輕易解讀成增加更多國定假日，便大幅挽救下滑的生育率，但阿克索伊指出，這仍指引出一些方向。

他說，假期帶動生育潮，意味著時間與壓力多寡，是生育與否的一大因素，「根據我自身關於遠距工作與生育率的研究，我們發現，當民眾享有一些在家上班的彈性，實際與計劃生育 都有所提升，特別是夫妻兩人都能有這種彈性。」

他表示，「銀行假日可能解釋熱門出生日為什麼落在那幾天，但這並非低生育率的解方；這提醒我們，時間、壓力、以及能否兼顧工作與家庭生活，才是解決生育問題的關鍵」。