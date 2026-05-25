我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大雨攜汙 細菌飆升 紐約州20海灘戲水注意警示

大執法…紐約州加強取締未繫安全帶

菲律賓在建酒店倒塌 已致1死20多人仍被困

編譯中心／綜合24日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
菲律賓首都馬尼拉附近城市安赫勒斯一棟施工中的9層樓大樓在當地時間24日凌晨倒塌，...
菲律賓首都馬尼拉附近城市安赫勒斯一棟施工中的9層樓大樓在當地時間24日凌晨倒塌，據稱約20幾人受困。（美聯社）

菲律賓首都馬尼拉附近城市安赫勒斯（Angeles）一棟施工中的9層樓大樓24日凌晨3時倒塌，據信有約20幾人受困在廢墟中，確認已有1人死亡，為一名馬來西亞籍公民。美聯社則指出，至少24人在大樓倒塌時設法逃出，或是在大樓倒塌後不久獲救，這些人大多睡在一樓。

英國BBC報導，大樓倒塌掉落碎片砸中附近一間飯店，官員正在調查大樓倒塌原因。

據稱有30到40名建築工人被困，當地政府稍後稱已有26人被救出。現場照片顯示，一大堆扭曲變形的鷹架和混凝土散落在街道上，上面覆蓋綠色安全網。

安赫勒斯官員佩拉約（Jay Pelayo）告訴說：「現場有巨大混凝土塊，我們需要動用設備將它們吊起來。這是目前救援面臨的挑戰。」

一名目擊者聲稱，大樓倒塌前，她聽見巨響。她表示自己曾短暫失去意識，醒來後看見2條街道都被瓦礫覆蓋。

研究顯示，菲律賓的建築工程長期受規劃和專案管理不善，及設計錯誤困擾。菲律賓中部宿霧市郊山區比納利夫（Binaliw）一處私人垃圾掩埋場今年1月發生崩塌事故，造成至少11名工人喪生。

上一則

印度史上最強熱浪奪16命 印度籲老弱婦孺別外出

下一則

以色列部長PO影片羞辱加薩救援者 遭法禁止入境

延伸閱讀

廣西柳州5.2地震 部分房屋倒塌 2死1失聯

廣西柳州5.2地震 部分房屋倒塌 2死1失聯
廣西柳州5.2地震「1對夫妻身亡」91歲被困老人獲救送醫

廣西柳州5.2地震「1對夫妻身亡」91歲被困老人獲救送醫
摩洛哥第二大城建築倒塌至少4死6傷 當局進行搜救

摩洛哥第二大城建築倒塌至少4死6傷 當局進行搜救
史泰登島造船廠火警2度爆炸 1死36傷 民眾目擊「巨大衝擊波」

史泰登島造船廠火警2度爆炸 1死36傷 民眾目擊「巨大衝擊波」

熱門新聞

日本香蕉進口商協會近期告訴英國金融時報，催熟香蕉所需的乙烯供應出問題，可能很快就會讓日本失去這種受歡迎的水果。路透

沒石油連香蕉都沒得吃？日本事情大條了

2026-05-23 13:33
一名烏克蘭士兵於烏克蘭的札波羅熱進行軍事研習。(路透)

路透爆料「解放軍秘密訓練200名俄軍」 受訓內容曝光

2026-05-19 23:00
川普政府22日宣布，大多數綠卡申請人將必須前往海外在美國領事館申請永久居留權。（美聯社）

移民制度重大轉變 這些合法居留者都受影響…今日5件事

2026-05-22 15:10
多艘船隻15日在荷莫茲海峽、阿曼一側海域。(路透)

伊朗扣押中國「海上軍火庫」 川習會當天出手 釋1警告訊號

2026-05-17 00:55
美國總統川普20日在美國海岸防衛隊學院畢業典禮發表演說後，搭乘空軍一號返回馬里蘭州安德魯斯聯合基地，並向媒體發表談話。(美聯社)

川普稱伊朗問題進入最後階段 傳內唐亞胡「急壞了」

2026-05-20 19:57
圖為在伊朗德黑蘭，一名女子走過一面橫幅，橫幅上印有伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼的照片。(路透)

路透：伊朗最高領袖下令 禁止濃縮鈾運出國

2026-05-21 14:41

超人氣

更多 >
為省錢搬德州卻後悔 加州婦又回來住 這原因讓她受不了

為省錢搬德州卻後悔 加州婦又回來住 這原因讓她受不了
山姆與好市多 誰的海鮮更勝一籌？網友答案一面倒

山姆與好市多 誰的海鮮更勝一籌？網友答案一面倒
黑白集／周美青還是周美青 馬英九還是馬英九？

黑白集／周美青還是周美青 馬英九還是馬英九？
暑假快到了 全美這7處獲評最佳度假勝地

暑假快到了 全美這7處獲評最佳度假勝地
住不下去了 80歲婦入住豪華養老院4個月就跑回家原因曝光

住不下去了 80歲婦入住豪華養老院4個月就跑回家原因曝光