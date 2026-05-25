菲律賓在建酒店倒塌 已致1死20多人仍被困

菲律賓首都馬尼拉附近城市安赫勒斯一棟施工中的9層樓大樓在當地時間24日凌晨倒塌，據稱約20幾人受困。（美聯社）

菲律賓首都馬尼拉附近城市安赫勒斯（Angeles）一棟施工中的9層樓大樓24日凌晨3時倒塌，據信有約20幾人受困在廢墟中，確認已有1人死亡，為一名馬來西亞籍公民。美聯社則指出，至少24人在大樓倒塌時設法逃出，或是在大樓倒塌後不久獲救，這些人大多睡在一樓。

英國BBC報導，大樓倒塌掉落碎片砸中附近一間飯店，官員正在調查大樓倒塌原因。

據稱有30到40名建築工人被困，當地政府稍後稱已有26人被救出。現場照片顯示，一大堆扭曲變形的鷹架和混凝土散落在街道上，上面覆蓋綠色安全網。

安赫勒斯官員佩拉約（Jay Pelayo）告訴說：「現場有巨大混凝土塊，我們需要動用設備將它們吊起來。這是目前救援面臨的挑戰。」

一名目擊者聲稱，大樓倒塌前，她聽見巨響。她表示自己曾短暫失去意識，醒來後看見2條街道都被瓦礫覆蓋。

研究顯示，菲律賓的建築工程長期受規劃和專案管理不善，及設計錯誤困擾。菲律賓中部宿霧市郊山區比納利夫（Binaliw）一處私人垃圾掩埋場今年1月發生崩塌事故，造成至少11名工人喪生。