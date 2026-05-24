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AI時代如何照顧人類尊嚴 教宗將發布首份通諭

編譯盧炯燊／即時報導
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教宗良14世。（歐新社）
教宗良14世。（歐新社）

世界進入人工智慧(AI)時代，人類倫理基礎受到難以預料的衝擊。梵蒂岡日前宣布，教宗良14世將於5月25日就 AI 問題，發布他就任教宗後首份通諭，到時親臨時現場的還包括AI 巨擘Anthropic的創辦人奧拉拉(Christopher Olah)。

梵蒂岡新聞網(Vatican News)、美聯社報導，良14世已於5月15日，即前任教宗良13世頒布「新事通諭」(Rerum Novarum )的135周年紀念日，簽署他首份題為「偉大的人類」(Magnifica humanitas)的通諭，內容是「在 AI 時代守護人類」，探討如何維護人類尊嚴，並定於25日上午11點半在梵蒂岡世界主教會議新廳發布。

梵蒂岡相關文件的發布會，通常是在梵蒂岡新聞發布室舉行，只有少數特邀官員及嘉賓回答記者問題，然而今次發布會選在梵蒂岡主禮堂。良14世親臨，聖座教義部部長費南德茲(Víctor Manuel Fernández)樞機、人類整體發展部部長切爾尼(Michael Czerny)樞機等為主要發言者，可以說明其重視程度。

尤其受到外界注目的是，在受邀出席的非神職人員裡，包括Anthropic 創辦人奧拉，他不僅出席，梵蒂岡新聞網表示他到時還會發言。

良14 世一直將 AI 列為他的優先事項，特別是對戰爭中使用AI 深感擔憂，呼籲對 AI 的使用予以監管。美聯社認為，這份「通諭」將說明這位美籍教宗在 AI 議題上的立場，甚至會成為與美國川普政府的新焦點。

今年2月，由於Anthropic 拒絕美國國防部不受限制使用其 AI 技術，為此川普下令禁止所有聯邦機構使用 Anthropic 的AI 技術。

此外良14世選擇5月15日簽署這份通諭，在於良 13 世 135年前這天發布的「新事通諭」，探討了工人權利、資本主義的局限性以及工業革命時期，國家與雇主對工人應盡的義務。

良14世在談到AI 革命時也多次引用該通諭，認為 AI 所出現的問題，與135年前工業革命提出的問題如出一轍，外界相信他的通諭也會涵蓋勞工、正義與和平等議題。

教宗 梵蒂岡

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