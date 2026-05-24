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巴基斯坦總理：巴國經濟會取得成功 成為「小中國」

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巴基斯坦總理夏巴茲．夏立夫24日晚抵達北京，預計將會見中國國家主席習近平，並與中...
巴基斯坦總理夏巴茲．夏立夫24日晚抵達北京，預計將會見中國國家主席習近平，並與中國國務院總理李強總理舉行會談。（新華社）

今天的中國已成為若干國家眼中的成功象徵。據浙江日報旗下新媒體《潮新聞》與鳳凰衛視報導，5月24日上午，中國—巴基斯坦B2B投資峰會在杭州舉行。巴基斯坦總理夏立夫在會上表示，巴基斯坦在經濟上會取得成功，成為地區的「小中國」。

夏立夫在投資峰會上表示，巴基斯坦希望與中國在經濟、安全等領域展開深入合作，推動中巴全天候戰略合作夥伴關係再上新台階。

夏立夫說，「我認為，作為中國真正、真誠的朋友，巴基斯坦對此深感自豪。我毫不懷疑，在不久的將來，通過這種美好的夥伴關係，巴基斯坦在經濟上會取得成功，成為我們地區的『小中國』。」

今年是中巴建交75周年。中共外交部發言人日前表示，中巴兩國是好朋友和全天候戰略合作夥伴。中方期待雙方以此訪為契機，賡續傳統友誼，深化全方位合作，共同譜寫構建新時代更加緊密的中巴命運共同體新篇章。

夏立夫5月23日至26日對中國進行正式訪問。夏立夫已於24日晚抵達北京，預計將會見中國國家主席習近平，並與中國國務院總理李強總理舉行會談。夏立夫還將出席慶祝中巴建交75周年招待會。

國務院 巴基斯坦

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