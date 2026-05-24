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印度「蟑螂人民黨」爆紅 Z世代不滿高失業率、政治現狀

編譯黃淑玲／綜合外電
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「蟑螂人民黨」過去一周在印度社群媒體上爆紅。（取材自「蟑螂人民黨」官網）
「蟑螂人民黨」過去一周在印度社群媒體上爆紅。（取材自「蟑螂人民黨」官網）

印度首席大法官康特上周形容部分失業青年形容為「寄生蟲」和「蟑螂」後，引發印度年輕人不滿，在網路上出現「蟑螂人民黨」（CJP）熱潮，既諷刺執政黨「印度人民黨」（BJP）的名稱，也表達Z世代不滿就業危機、對國家政治體制感到幻滅。

印度首席大法官康特上周在一場法庭聆訊中，把部分失業青年形容為「寄生蟲」和「蟑螂」，引發眾怒，雖然康特稍後說，他的言論遭部分媒體斷章取義，他是在指涉假造學歷的年輕專業人士，卻仍難澆熄民眾怒火。

接著，網路上出現所謂的「蟑螂人民黨」，圖像是一隻人工智慧（AI）生成、身著西裝且打領帶、站在講台前的蟑螂圖像。根據官網，該黨是「對懶惰、失業且被遺忘公民最誠實的印度政黨」，「讓數百萬名感到被傳統政治忽視的印度年輕人發聲」。

「蟑螂人民黨」成立於5月16日，只要失業、懶惰、沉迷網路（每天至少11小時）、又能明確指陳重點，便可入黨，直接反應印度年驚人的挫折感，還公布五大黨綱：不會給首席法官上議院席次、保護每一張合法選票、女性有50%保障名額、終結媒體壟斷、政黨立場倒戈者禁止競選或擔任公職20年。

「蟑螂人民黨」的Instagram帳號追隨者人數已超越了印度人民黨，接近2,000萬人，也引起在野黨的注意。

政治分析人士指出，「蟑螂人民黨」爆紅，反映Z世代對莫迪政府未能為年輕人創造足夠就業機會的怨恨，日益加深。

印度雖是全球成長最快的主要經濟體，擴張速度卻不足以為每年投入勞動市場的數百萬年輕人，創造足夠的就業機會。Azim Premji大學數據顯示，印度青年失業率居高不下。截至2023年，15-25歲年齡層的失業率接近40%，25-29歲年齡層的失業率也有20%左右。相較下，根據彭博資訊數據，美國去年16-24歲年輕人的平均失業率為10%。

經濟學家表示，印度政府官方數據指稱15-29歲人口的失業率僅約10%，並未反映真實情況。

「蟑螂人民黨」的迅速竄紅，已引發當局警戒。《印度快報》引述匿名官員報導，政府在認為該帳號可能對國家安全構成威脅後，已要求X平台封鎖帳號。X平台未回應置評請求，印度的電子和資訊技術部也未立即回應。

「蟑螂人民黨」創黨人是住在美國的博士後學生迪普克（Abhijeet Dipke）。他曾是「小老百姓黨」（AAP）的成員，「小老百姓黨」崛起於十多年前反既有體制的政治運動時期，後來成為主流政治力量。媒體報導，迪普克是在波士頓大學畢業後找工作期間，發起「蟑螂人民黨」。

在印度「蟑螂人民黨」大受歡迎前，南亞其他國家已爆發Z世代發動的抗議浪潮。憤怒的年輕人已在尼泊爾和孟加拉推翻了執政的政府。

大法官 印度

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