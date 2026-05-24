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南韓星巴克爭議早有前科？李在明稱其疑似曾冒犯世越號船難

編譯羅方妤／即時報導
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南韓星巴克在18日光州事件紀念日當天，使用「坦克日」一詞來促銷一系列被稱為坦克保...
南韓星巴克在18日光州事件紀念日當天，使用「坦克日」一詞來促銷一系列被稱為坦克保溫杯的杯子，引發爭議。光州民眾21日摔碎星巴克保溫杯和馬克杯表示抵制。（路透）

南韓星巴克因在5月18日光州事件紀念日當天，以「坦克日」（Tank Day）為名，促銷一系列被稱為「坦克保溫杯」（Tank tumblers）的商品，引發外界強烈批評。由於「坦克」一詞令人聯想到當年鎮壓光州民主化運動時出動的軍用車輛，因此被認為影射歷史傷痛。對此，韓聯社報導，總統李在明認為，南韓星巴克可能並非首次出現類似爭議。

李在明23日晚間在社群平台X上，分享共同民主黨議員丁秦旭（音譯，Chung Chin-ook）的一則臉書貼文截圖，指出南韓星巴克曾在2024年4月16日、世越號船難10周年當天，推出經典商標馬克杯。由於星巴克商標採用希臘羅馬神話中的海妖「賽蓮」（Siren）形象，而傳說中賽蓮會以歌聲誘惑船員，導致船隻觸礁沉沒，因此再度引發聯想與爭議。

李在明表示：「我希望這不是真的。」

丁秦旭也在貼文中批評：「他們竟然在4月16日世越號船難紀念日，使用會以歌聲讓船隻沉沒的海妖賽蓮形象。雖然那是星巴克的商標，但選在4月16日推出這種活動，根本是極其邪惡的行為，星巴克理應受到譴責。」

李在明進一步指出：「4月16日當天，世越號罹難者家屬仍沉浸在悲痛之中，全體國民也共同哀悼，但他們卻舉辦這種帶有隱晦嘲諷意味的活動，既侮辱罹難者，也愚弄國民，甚至似乎還樂在其中。這不是極端網路論壇『最佳網文日報儲藏所』（Ilbe）的貼文，而是大企業官方舉辦的活動，令人無言。」

他最後表示：「若將這些事件串聯來看，這次為迎接5月18日而舉辦的『坦克日』活動，很難讓人相信只是單純巧合。這種一再輕蔑國家暴力與重大慘案受害者的卑劣行徑，終將受到全民審判。他們的所作所為，不只是低俗商人的低級行徑，更是惡毒商人的卑鄙作為。」

李在明 南韓 星巴克

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