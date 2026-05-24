我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮槍手身分曝光 21歲男早被特勤局注意 曾自稱耶穌、放話想被捕

烏克蘭基輔凌晨遭大規模飛彈攻擊 至少22人傷亡

俄無人機載「貧鈾彈」墜烏 現場輻射值超標數十倍

編譯中心／綜合23日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
俄羅斯國防部21日發放核武演練的相片，可見其機動戰略飛彈部隊在境內某處未公布地點...
俄羅斯國防部21日發放核武演練的相片，可見其機動戰略飛彈部隊在境內某處未公布地點駛過一處山林。（路透）

俄羅斯無人機23日襲擊烏克蘭東北部蘇米市郊區的一支出殯隊伍，造成1人喪命、9人受傷。蘇米距離俄羅斯邊境僅約30公里，近年來在俄烏戰爭期間經常遭受俄軍飛彈和無人機攻擊。另據紐約郵報報導，烏克蘭國家安全局稱，俄軍上月襲擊烏克蘭北部時，使用了一架掛載「貧鈾彈」的無人機，導致被擊落後墜機現場，輻射值超標數十倍。

烏克蘭國家安全局（SBU）公布調查指出，俄軍上月對烏北發動攻擊時，疑似首次使用搭載貧鈾彈的「天竺葵-2」自殺式無人機，據悉，這是俄烏戰爭爆發以來，首次發現俄軍在無人機武器上涉及放射性物質，引發外界對戰事升級及核風險的高度關注。

根據烏方說法，4月7日於北部切爾尼戈夫州擊落的一架俄軍無人機殘骸中，發現一枚未爆炸的R-60空對空飛彈。經檢測後，飛彈內含「鈾-235」與「鈾-238」等放射性元素，其組成被確認屬於貧鈾材料。調查人員在墜機現場測得的伽馬輻射值，高出自然背景值數十倍，對人體與周邊環境構成潛在威脅。

烏國安全局表示，該枚飛彈彈頭目前已移送至放射性廢棄物儲存設施，並已依戰爭罪方向立案調查。當局同時警告民眾，受損或燃燒後的彈藥最容易釋放放射性粉塵，若發現無人機、飛彈或其他軍事殘骸，應立即遠離並通報，切勿自行接觸或搬動。

貧鈾為天然鈾提煉後的副產品，主要成分為鈾-238，因密度高、穿透力強，常被用於穿甲彈。不過其毒性與放射性長年備受爭議。英國2023年曾向烏克蘭提供貧鈾彈，當時即引發俄方強烈反彈。

此外，俄羅斯與白俄羅斯近日剛結束為期3天的聯合核武演習，兩國總統普亭和盧卡申科在最後一天通過視像會議同步監督軍演。演習內容包括核彈藥運送、飛彈裝配及模擬核打擊等科目，投入演練的武器包含「鋯石」高超音速巡弋飛彈、「亞爾斯」洲際彈道飛彈等可攜核彈頭系統。

這是兩國每個季度舉行一次的聯合核武演練，但這次因烏方指控俄軍使用貧鈾彈而引起更大關注，切爾尼戈夫州與其相鄰的基輔州與白俄相鄰。北約秘書長呂特日前也警告，若俄羅斯對烏克蘭動用核武，將面臨北約「毀滅性回應」。

俄羅斯 烏克蘭 無人機

上一則

民主剛果伊波拉風險升至最高 烏干達已5病例 10鄰國恐遭殃

下一則

富比世公布 C羅年收入3億稱冠體壇 大谷刷新棒球界紀錄

延伸閱讀

俄羅斯無人機襲烏克蘭東北部出殯隊伍 釀1死9傷

俄羅斯無人機襲烏克蘭東北部出殯隊伍 釀1死9傷
俄軍無人機猛攻釀6死 攻擊點近北約邊境多國齊譴責

俄軍無人機猛攻釀6死 攻擊點近北約邊境多國齊譴責
俄軍夜襲烏克蘭釀2死19傷 烏無人機反攻俄工業區

俄軍夜襲烏克蘭釀2死19傷 烏無人機反攻俄工業區
俄烏戰爭普亭受挫 CNN：美應藉機警示中國攻台後果

俄烏戰爭普亭受挫 CNN：美應藉機警示中國攻台後果

熱門新聞

一名烏克蘭士兵於烏克蘭的札波羅熱進行軍事研習。(路透)

路透爆料「解放軍秘密訓練200名俄軍」 受訓內容曝光

2026-05-19 23:00
日本香蕉進口商協會近期告訴英國金融時報，催熟香蕉所需的乙烯供應出問題，可能很快就會讓日本失去這種受歡迎的水果。路透

沒石油連香蕉都沒得吃？日本事情大條了

2026-05-23 13:33
川普政府22日宣布，大多數綠卡申請人將必須前往海外在美國領事館申請永久居留權。（美聯社）

移民制度重大轉變 這些合法居留者都受影響…今日5件事

2026-05-22 15:10
多艘船隻15日在荷莫茲海峽、阿曼一側海域。(路透)

伊朗扣押中國「海上軍火庫」 川習會當天出手 釋1警告訊號

2026-05-17 00:55
美國總統川普20日在美國海岸防衛隊學院畢業典禮發表演說後，搭乘空軍一號返回馬里蘭州安德魯斯聯合基地，並向媒體發表談話。(美聯社)

川普稱伊朗問題進入最後階段 傳內唐亞胡「急壞了」

2026-05-20 19:57
國土安全部已成立專門重新審查綠卡持有者的新單位。（路透）

國安部成立新單位 專門審查綠卡…今日5件事

2026-05-15 14:50

超人氣

更多 >
沒石油連香蕉都沒得吃？日本事情大條了

沒石油連香蕉都沒得吃？日本事情大條了
目睹多學者受辱跳樓 華女科學家離中 人生大逆轉

目睹多學者受辱跳樓 華女科學家離中 人生大逆轉
馬英九現身直播寫聲明 精神科醫師揪異狀：最不捨周美青照顧壓力

馬英九現身直播寫聲明 精神科醫師揪異狀：最不捨周美青照顧壓力
孟昭文譴責綠卡新政：打擊合法移民 恐拆散家庭多年

孟昭文譴責綠卡新政：打擊合法移民 恐拆散家庭多年
綠卡新規衝擊非法移民、外籍人才 川普重塑移民最大動作

綠卡新規衝擊非法移民、外籍人才 川普重塑移民最大動作