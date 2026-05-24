修補貿易受損關係 魯比歐訪印度欲售能源

美國國務卿魯比歐(前右)偕妻子23日抵達印度訪問。（路透）

美國國務卿魯比歐 23日抵達印度 ，展開4天訪問之旅。他此行目的在修補因關稅和貿易問題而受損的兩國關係，將並聚焦貿易、能源及國防合作議題，欲向新德里出售能源。

路透報導，美印夥伴關係因美國總統川普政府的關稅措施以及華府再度接觸巴基斯坦 與中國而受衝擊。

這是魯比歐首次訪問印度。國務院表示，行程將包括走訪加爾各答、阿格拉、齋浦爾以及新德里，行程包括出席在德里舉行的美日印澳「四方安全對話」（QUAD）外長會議。

美國歷任總統長久以來試圖拉攏向來奉行不結盟政策的印度，以作為制衡俄羅斯和中國在印太地區影響力擴張的力量，川普在他第1任期內也是如此。然而這方面的努力似乎在去年受挫，當時川普對印度祭出部分美國最高的關稅措施。許多關稅措施已根據一項臨時協議撤回，但兩國尚未敲定全面貿易協議。

而美以對伊朗的戰爭引發能源危機，也使得美國致力讓印度減少依賴俄羅斯石油的行動受挫。魯比歐21日表示，能源將是討論重點之一，而美國已在洽談擴大在印度能源供應中的市占。

與此同時，美國與印度的對手巴基斯坦關係日益密切，尤其近來巴基斯坦成為關鍵斡旋方，致力促成美以與伊朗的戰爭結束，而這也為美印關係帶來新的刺激因素。另外，川普本月中曾訪問北京，跟中國國家主席習近平舉行了氣氛大致良好的峰會，對印方阻止中國崛起的策略構成挑戰。

曾是國務院南亞政策專家、現任職於諮詢公司美商亞洲集團的桑格拉表示，對印度來說，川普本月的北京行已加深印度對美關係的疑慮。

桑格拉說，川普的做法引發印度對美關係的高度焦慮，但兩國關係已趨於穩定，雙方正試圖在具共識的領域推動進展。