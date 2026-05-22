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太難捉摸？川普才喊卡派兵波蘭又改口增兵 北約盟國、美官員感到困惑

編譯羅方妤／即時報導
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美國國務卿魯比歐（右）和英國外交大臣古柏（左）於5月22日在瑞典赫爾辛堡出席北約...
美國國務卿魯比歐（右）和英國外交大臣古柏（左）於5月22日在瑞典赫爾辛堡出席北約外長會議。（美聯社）

美國總統川普21日突然改口，宣布將向波蘭增派5000名士兵，推翻先前暫停向波蘭部署陸軍部隊的安排，理由是保守派民族主義的波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）當選及兩人的交情。美聯社報導，北約盟國和官員對此感到困惑。

瑞典外交部長瑪麗亞．馬爾默．斯典尼嘉德（Maria Malmer Stenergard）在北約（NATO）外長會議表示：「這確實令人困惑，而且並非總是那麼容易應對。」美國國務卿魯比歐也出席了北約外長會議。

美國國防官員也感到困惑。兩名國防官員匿名以談論敏感軍事問題。其中一人說：「我們過去兩周才花了大部分的時間來應對川普先前暫停派兵的公告。我們也不知道這意味著什麼。」

美聯社指出，儘管美國承諾調動部隊，但北約盟國仍感到措手不及。北約最高軍事官員、美國空軍中將格林克維奇（Alex Grynkewich）20日承諾：「我們未來將持續與盟友步調一致。」

荷蘭和挪威外長對川普的最新舉措保持樂觀態度，但強調這些事情應該以「有條理」的方式進行。拉脫維亞外長拜芭．布拉澤（Baiba Braže）表示，盟國先前就知道，美軍部隊「部署正接受重新評估，而目前部署暫無變動。至少目前如此。所以我們拭目以待。」

川普 波蘭 北約

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