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格陵蘭與美會談「拒接管、不賣領土」 紐時揭川普訴求

編譯中心／綜合19日電
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格陵蘭政府18日表示，絕不會出售格陵蘭給美國；圖為1月在格陵蘭島努克美國領事館前...
格陵蘭政府18日表示，絕不會出售格陵蘭給美國；圖為1月在格陵蘭島努克美國領事館前，民眾舉行示威，反對將格陵蘭割讓給美國。(路透)

格陵蘭政府18日表示，與美國就格陵蘭未來展開的重要會談已取得進展，但絕不出售格陵蘭。另外，紐約時報揭露美國總統川普對格陵蘭的訴求，包括了無限期駐軍、有權否決外資。 

路透報導，美國總統川普去年任命的特使藍德瑞（Jeff Landry）17日抵達格陵蘭首府努克（Nuuk），18日與格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）及外交部長艾格德（Mute Egede）會面。

尼爾森在會後告訴記者說：「我們認為會談有進展，我們格陵蘭方面聚焦於尋找對大家都有利的解決方案，最重要的是不能出現對格陵蘭及格陵蘭人民的併吞、接管或收購等威脅。」

藍德瑞17日告訴當地媒體，他到格陵蘭目的是「傾聽與學習」。他目前尚未發表聲明。

格陵蘭是丹麥自治領地，川普認為美國必須取得或掌控格陵蘭引發美國與丹麥緊張局勢，也在整個北大西洋公約組織（NATO）內造成波動。美國與丹麥都是北約創始會員國。

艾格德說：「他們要求會面，而我們已解釋我方情況和立場以及一些底線，我們不會出售格陵蘭，格陵蘭永遠屬於我們。」

另據紐約時報報導，在過去四個月裡，來自美國、格陵蘭以及掌控格陵蘭外交事務的丹麥談判代表，一直在華府舉行機密會談。

格陵蘭領袖對目前提出的方案感到擔憂，因為美方企圖在這個北極島嶼扮演更重要的角色。他們也擔心，如果與伊朗的衝突平息，川普會再度將侵略矛頭對準格陵蘭。

部分格陵蘭政治人物表示，他們甚至在日曆上圈出了一個需要警惕的日期6月14日，也就是川普的生日。

紐時基於對華府、哥本哈根和格陵蘭官員的採訪所進行的一項調查發現，美方正試圖修改一項長期的軍事安排，以確保美軍能無限期留在格陵蘭，即使格陵蘭獨立。這個概念基本上是一個永久條款，而格陵蘭人對此非常反感。

此外，美國已將談判範圍擴大到軍事事務之外，並希望對格陵蘭境內的任何重大投資交易擁有實質否決權，藉此將俄羅斯與中國等競爭對手排擠在外。格陵蘭人與丹麥人對此表示強烈反對。

美國正在討論與格陵蘭在天然資源方面的合作。格陵蘭蘊藏豐富的石油、鈾、稀土和其他關鍵礦物，儘管其中大部分深埋在格陵蘭的冰層之下。

五角大廈正迅速推進軍事擴張計畫，最近更派遣一名陸戰隊軍官前往格陵蘭南部的城鎮納沙斯瓦哥（Narsarsuaq），視察二戰時期的機場、港口以及可供美軍駐紮的地點。

格陵蘭官員擔心，美國的要求如此苛刻，等同於對格陵蘭主權的重大侵犯。

格陵蘭努克附近海域。(路透)
格陵蘭努克附近海域。(路透)

格陵蘭 川普 紐約時報

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