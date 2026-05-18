扮白手套助洗錢 馬杜洛盟友沙柏遭遣送美國

委內瑞拉 官員表示，遭推翻的前總統馬杜洛 （Nicolas Maduro）密友、前工業部長沙柏（Alex Saab）16日再度被遣送至美國。

中央社引述路透和法新社報導，委內瑞拉移民 局在聲明中表示：「鑑於眾所皆知且已有報導指出，上述哥倫比亞籍公民在美國涉及多起罪行，因此採取驅逐出境措施。」

根據美國執法官員當時的說法，沙柏是於今年2月在美、委兩國當局的聯合行動中，在卡拉卡斯遭到逮捕。

出生於哥倫比亞的商人沙柏，在左派強人查維斯（Hugo Chavez）1999至2013年執政的最後幾年裡，與委內瑞拉政府建立密切關係，隨後更為馬杜洛政府掌管龐大的進口網絡。

他被控充當馬杜洛及其政府的白手套與洗錢人，而作為回報，馬杜洛政府授予他委內瑞拉公民身分及外交護照。

他於2020年因洗錢與貪腐指控在維德角（Cape Verde）首次被逮捕，並於次年被引渡至美國。

知情人士透露，沙柏可能會向美國當局提供相關資訊，以強化美國對馬杜洛的刑事指控。

馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）已於今年1月被押送至紐約，面臨包括毒品恐怖主義陰謀在內的刑事指控。不過，夫妻兩人均否認指控。

沙柏與妻子數年前曾定居於義大利。曾為沙柏辯護的律師朱里亞諾（Luigi Giuliano）16日表示，他並未處理沙柏在美國的訴訟，因此無法證實這次的驅逐行動。沙柏的另一名律師則未立即回應置評請求。