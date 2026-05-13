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遭親弟指控性侵12年 泰國富商首發聲：公開家醜沒有好處

記者陳穎／即時報導
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泰國女星Mild的富商丈夫Hiso Pi捲入家族醜聞。(取材自微博)
泰國女星Mild的富商丈夫Hiso Pi捲入家族醜聞。(取材自微博)

泰國知名啤酒集團「勝獅」（Singha）集團繼承人Hiso Pi日前遭親弟Hiso Psi公開指控長達12年遭哥哥性侵，更怒控母親長期包庇，引爆泰國演藝圈與商界震撼。

在沉默多日後，Hiso Pi終於透過明星妻子Mild的IG發布影片與聲明，首度正面回應爭議，全面否認性侵指控。他語氣沉重表示：「這對我來說非常艱難，我從沒想過家務事會變成公開話題。」

Hiso Pi強調，之所以選擇出面，是為了保護自己的家人，以及「即將出生的孩子」。對於弟弟最嚴厲的性侵指控，他斷然否認：「這絕對不是事實，也從未發生過。認識我的人都知道，我不可能做出這種令人作嘔的事情，更何況對象是我的親弟弟。」

至於網路瘋傳的錄音內容，Hiso Pi則解釋，那只是兄弟倆在談論兒時往事。他坦承，小時候兄弟之間確實曾有爭吵或過於激烈的玩鬧行為，「當時年紀小，不懂分寸，動作可能比較粗魯」，並透露自己早已為此多次向弟弟道歉、和解，但強調從未有任何不當意圖。

他也補充，自己青少年時期長年在英國求學，平時僅假期返泰，生活圈與弟弟幾乎沒有交集，「大多時間我都和朋友、女友在一起，和弟弟其實是不同生活狀態。」

針對弟弟指控家人長期漠視，他也反駁，表示家中長輩與親友曾多次試圖幫助弟弟，甚至提議陪同就醫，希望能從各方面支持對方。「事實上，是弟弟主動切斷所有聯繫方式，讓家人根本無法聯絡到他。」他強調，若性侵事件屬實，家人絕不可能坐視不理。

聲明最後，他感性表示，將家醜攤在陽光下對任何人都沒有好處，「這對弟弟也是一種傷害」，但自己必須為家庭與未來站出來，「我所說的一切都有證據，接下來將不再透過社群媒體回應，一切交由法律程序處理」。

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