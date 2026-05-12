日媒揭露：北韓援俄軍3年獲利130億 約達1年GDP

北韓透過向俄侵烏提供軍事支援，外界估計三年內賺取高達130億美元；圖為北韓紀念為俄軍擊退烏克蘭而陣亡的士兵，4月26日在平壤成立「海外軍事作戰功勳紀念館」開幕。(朝中社)

北韓 因支援俄羅斯 入侵烏克蘭而獲得前所未有的意外之財，透過提供武器與兵力換取外匯及能源供應，據估計三年內賺取高達130億美元，幾乎等同北韓整年的國內生產毛額（GDP）。

中央社引述日經亞洲（Nikkei Asia）報導，俄羅斯9日舉行了紀念二戰戰勝納粹德國的年度閱兵。但今年卻不見往常的地面軍事裝備。專家認為，俄羅斯需要將關鍵武器部署在戰爭前線，且也擔心遭到烏克蘭攻擊。

北韓軍隊首次參與了這場閱兵，而這樣的發展顯示出，在俄羅斯面臨軍事物資長期短缺之際，莫斯科對平壤 的依賴日益加深。

北韓向俄羅斯供應物資一事於2022年曝光，這也是莫斯科對烏克蘭發動全面入侵的同一年。在俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）與北韓領導人金正恩於2024年6月簽署全面戰略夥伴關係協定後，平壤增加了這類物資的運送，並開始派遣軍隊。

根據南韓國家情報院（National Intelligence Service）旗下研究機構的估計，截至2025年，北韓已運送價值70億至138億美元的武器。除了供應火箭砲和砲彈外，據信北韓還運送了近250枚KN-23短程彈道飛彈，據稱這些飛彈是在俄羅斯的協助下開發。

作為回報，北韓可能不僅獲得了外匯，除了民生必需品外，還獲得了用於武器和軍事技術的物資。

據信，自2024年秋季以來的短短一年多時間裡，莫斯科已為北韓的軍隊部署支付超過6億美元。根據一名在2月訪問烏克蘭的南韓議員的報告，約有1萬名北韓特種部隊人員仍留在戰鬥區域。此外，估計有1萬名工程兵以及數以百計無人機操作員和部隊正在前線提供火力支援。

據報導，北韓計畫再派遣3萬名士兵。據稱，這些在俄烏戰爭中作戰的北韓士兵每月可獲得約2000美元的報酬，外加高達1萬美元的死亡撫卹金。南韓國家情報院報告指出，截至2月，已有約6000名北韓士兵陣亡或受傷。