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漢他病毒郵輪抵達西班牙 乘客最快這時間下船 譚德塞給1保證

編譯盧思綸／即時報導
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洪迪亞斯號10日清晨抵達西班牙加納利群島的田尼利夫島。(路透)
洪迪亞斯號10日清晨抵達西班牙加納利群島的田尼利夫島。(路透)

路透報導，爆發漢他病毒疫情的郵輪「洪迪亞斯號」10日清晨抵達西班牙加納利群島，準備展開乘客離船作業。西班牙官員表示，目前船上乘客均未出現感染症狀，將先接受檢測，確認無症狀後分批搭小船上岸，再轉乘隔離專用接駁車前往機場，搭專機返國。

洪迪亞斯號（MV Hondius）上約有150人，10日清晨抵達加納利群島（Canary Islands）的田尼利夫島（Tenerife）。該郵輪目前累計6例確診，其中3人死亡，另有2例疑似病例。

西班牙當局預計當地時間上午7時30分至8時30分（美東時間凌晨2時30分至3時30分）啟動下船，西班牙籍乘客首批下船，其他國籍乘客接續離船，期間所有乘客都將配戴FFP2口罩。

一旦確認仍無症狀後，乘客將搭乘隔離專用接駁車，前往約10分鐘車程外的田尼利夫主要機場，再搭專機返回各自國家，包括美國、德國、法國、比利時、愛爾蘭與荷蘭。另有30名船員將留在船上，隨船前往荷蘭接受清消。

世界衛生組織流行病與大流行病管理主任范科霍芙（Maria Van Kerkhove）9日表示，洪迪亞斯號上所有人員，一律被視為「高風險接觸者」，建議必須接受42天的主動監測。

NBC News報導，田尼利夫島民8日起持續上街抗議郵輪靠岸，高喊「要觀光、不要病毒」。

對此，世衛總幹事譚德塞9日喊話田尼利夫島民保持冷靜，強調來自23國近150名乘客已在海上漂流數周，他保證撤離作業對公眾風險很低，「你們不會遇到他們。你們的家人也不會遇到他們」；而且他將親自赴田尼利夫島監督全程作業。

疫情 譚德塞

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