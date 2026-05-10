墨西哥為辦世界盃 打算「提前40天放暑假」家長怒：荒謬至極

世界盃足球賽倒數，圖為民眾行經墨西哥瓜達拉哈拉（Guadalajara）街頭的大型足球雕塑。（歐新社）

共同主辦2026年美加墨世界盃 足球賽的墨西哥 政府，近日宣布打算將提早放暑假，本學年將提前40天結束，引發教育界、家長團體與公民組織強烈反彈。

根據墨西哥媒體報導，墨西哥聯邦教育部 日前宣布，考量世界盃賽事以及全國高溫熱浪因素，2025至2026學年度的學期結束日期將提前至6月5日。

按照原本的行事曆，第二學期結束日訂於7月15日；若新方案正式實施，上課天數最多將減少40天，學生也將因此迎來長達近三個月的超長暑假，直到8月31日才恢復上課。

墨西哥教育部長戴加多（Mario Delgado）表示：「此次學年調整，是因應6月與7月的極端高溫，以及墨西哥即將舉辦世界盃賽事。」他並強調，「學生的學習成果將獲得保障。」

然而，此舉隨即遭到教育界、家長團體與公民組織嚴厲批評，直指政府「荒謬至極」。

墨西哥全國家長協會指出，將學期縮短5至7周，只會進一步擴大教育落差。墨西哥公民團體人士馬可・費南德茲（Marco Fernandez）質疑：「世界上有哪個國家採取過這種措施？」他並表示，若政策上路，不僅學生學習成果恐受影響，許多家庭也將面臨照顧孩子的壓力。

與此同時，同為世界盃主辦國的美國與加拿大均未宣布提前放暑假。

面對外界強烈反對聲浪，墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）也親自回應：「提前放假的主要原因確實與世界盃有關。」但她同時強調，目前仍屬提案階段，尚未正式定案，「孩子不缺課同樣非常重要。」