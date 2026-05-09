親歐派馬格雅就任匈牙利總理 終結奧班16年統治

親歐盟的保守派政治人物馬格雅（Peter Magyar）9日宣誓就任匈牙利新任總理，（歐新社）

親歐盟 的保守派政治人物馬格雅（Peter Magyar）今天宣誓就任匈牙利新任總理，正式結束民族主義派前總理奧班（Viktor Orban）長達16年的執政。

法新社報導，匈牙利4月12日舉行國會大選，馬格雅所屬的尊重與自由黨（Tisza）取得超過2/3絕對多數席次，擊敗奧班所屬青年民主黨 （Fidesz）。

歐洲聯盟對馬格雅的上任給予高度肯定，認為這象徵匈牙利多年來與歐盟對立、屢次阻撓政策的時代告終。

歐洲執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在社群平台X表示，馬格雅的就任「在這充滿挑戰的時刻，帶來了更新的希望與承諾」。

馬格雅的就職典禮吸引數萬人聚集在國會四周的大型螢幕前，大家揮舞匈牙利及歐盟旗幟觀看典禮，隨後徹夜慶祝。

馬格雅在國會宣誓時承諾：「我不會統治匈牙利，我要服務我的國家。」

他之後在戶外對支持者發表談話，強調這個國家「屬於每一位國民…我們將一起重建匈牙利」。

路透社報導，不過，這位45歲的新任領袖蜜月期恐怕不長，因為匈牙利必須在有限時間內爭取數十億歐元遭凍結的歐洲聯盟（EU）資金，以振興經濟、支撐吃緊的公共財政。

馬格雅表示：「匈牙利人民授予我們結束數十年漂泊的使命。」

他說：「他們授權我們開啟匈牙利歷史的新篇章。不只是更換政府，更要改變整個體制，重新出發。」