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印尼防詐擬禁16歲以下網購 禁令涵蓋7000萬人

編譯中心／綜合8日電
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避免未成年人網購遇詐騙，印尼政府考慮對16歲以下人群實施「網購禁令」；圖為印尼中...
避免未成年人網購遇詐騙，印尼政府考慮對16歲以下人群實施「網購禁令」；圖為印尼中爪哇省一所學校學生正在做運動。（新華社）

印尼政府官員6日說，正在考慮對16歲以下人群實施「網購禁令」，以避免未成年人在網購平台遭遇詐騙。目前印尼政府尚未公布「網購禁令」的具體執行方案或詳細時間表。

新華社報導，印尼通信和數字事務部長默蒂婭·哈菲茲當天接受法新社採訪時作出這一表態。她表示，印尼出台針對16歲以下人群的社交媒體禁令後，接下來將把禁令擴展至購物網站。「電子商務平台將是下一個，因為我們發現有孩子在網購時成為詐騙案受害者。」不過，她沒有說明「網購禁令」的詳細方案。

今年3月28日，印尼正式實施針對16歲以下人群的「社媒禁令」，成為東南亞地區首個效仿澳洲、禁止青少年在優兔等社交媒體平台開設帳戶的國家。印尼政府表示，這項禁令涵蓋印尼約7000萬名青少年和兒童，以防他們受到網路色情、網路霸凌、網路詐騙和網路成癮等問題侵害。

據媒體報導，現階段印尼「社媒禁令」主要針對YouTube、TikTok、Facebook、Instagram、Threads、X等八個「高風險」網絡平台。默蒂婭·哈菲茲稱，這類禁令「最終將應用於所有數字平台」。

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