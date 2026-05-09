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芬蘭醉男自駕昏睡特斯拉 高速公路飆車開給警察追

編譯中心／綜合8日電
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芬蘭一名男子酒駕昏睡在特斯拉電動車，竟靠自動駕駛在高速公路上奔馳。（圖取自赫爾辛...
芬蘭一名男子酒駕昏睡在特斯拉電動車，竟靠自動駕駛在高速公路上奔馳。（圖取自赫爾辛基日報網頁www.hs.fi）

芬蘭一名男子酒駕昏睡在特斯拉電動車，靠自動駕駛在高速公路上奔馳。警車並排鳴笛，最後切到特斯拉前方緩踩煞車，自動駕駛感應到前車才停下來。近兩分鐘的追車畫面曝光，讓人捏把冷汗。

中央社引述「赫爾辛基日報」（Helsingin Sanomat）報導，事發於去年7月，地點在拉木藍塔（Lappeenranta）境內的6號國道。警方巡邏途中發現一輛特斯拉長時間壓著左線、時速115公里維持不變，對後方警車閃燈無動於衷。警員靠近察看，發現駕駛頭垂胸前，睡得不省人事。

警員最後把警車切到特斯拉同一車道前方，緩緩踩煞車，特斯拉的自動駕駛感應到前車減速，跟著慢下來，最終停住。警員幾番嘗試，才把男子搖醒。

該名男子坦承出發前飲酒，上路後支撐不住睡著。經血液酒精濃度檢測，數據高達千分之2.72，達芬蘭法定酒駕標準千分之0.5的5倍之多。雖然起訴書未具體說明車輛在自動駕駛模式下行駛了多遠，但危險不言而喻。

南卡瑞里亞地區法院（South Karelia District Court）本周正式起訴，罪名為危害交通安全及加重酒後駕車，隨同起訴書一起公開的，正是這段警方行車記錄器影片。檢察官對男子求刑約四個月有期徒刑或社區服務，判決預計下周出爐。

芬蘭警方去年7月首度公開此案時，曾說明遇到類似情況的處置方式，若發現有人在車內睡著，請跟隨該車並立即撥打電話報案，切勿自行攔車。警方同時警告，隨著自動駕駛技術日益普及，未來類似的違規態樣恐怕會更頻繁地出現。

儘管特斯拉官方手冊指出，若駕駛持續未對系統警示做出回應，車輛會發出警報並開啟警示燈後緩步停車。但在本案中，該名男子昏睡時雙手仍搭在方向盤上，導致系統持續接收到扭力訊號，進而誤判駕駛仍處於操控狀態，因此未觸發安全停車程序。

就在此案進入司法程序之際，荷蘭車輛管理局（RDW）4月10日核准特斯拉全自動駕駛輔助系統（FSD），成為歐洲首個許可該功能用於公路的國家。

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