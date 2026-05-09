抗美中強權 德國號召「不限歐洲國家」組同盟自保
德國副總理克林拜耳（Lars Klingbeil）呼籲，希望歐盟與加拿大和英國等志同道合國家能加強合作，以在面對美國等強權的反覆無常時更加保護好他們自己。
彭博資訊報導，在前往加拿大的路途上，德國社民黨共同領袖暨財政部長克林拜耳受訪表示，在世界秩序被美國總統川普和中國的崛起顛覆下，歐洲有責任組織新的同盟。
在飛往多倫多進行為期兩天訪問、並會見包括加國總理卡尼等官員的過程中，克林拜耳7日表示：「增加我們的韌性，和讓我們面對在勒索時不那麼不堪一擊，對我來說非常重要。」
這位德國副總理警告，二戰後數十年來由美國建構的世界秩序已經無法修復，需要新的安全和貿易合作關係。
克林拜耳表示，德國和歐盟能在重新描繪地緣政治版圖中扮演核心角色。他指出，過去四年的俄烏戰爭，以及美國發動的伊朗戰爭，已讓歐洲的脆弱性表露無遺。「因此，降低依賴性和分散基礎仍對我們而言至關重要。」
在提到潛在的新合作夥伴時，克林拜耳也提到了澳洲、紐西蘭、印度和印尼，以及巴西、阿根廷、巴拉圭和烏拉圭等南方共同市場（Mercosur）的南美國家。「我們現在希望再次加強這種夥伴關係。」
克林拜耳此行將與加國財長商鵬飛（François-Philippe Champagne）會面，並將訪問加國飛機製造商龐巴迪，他也將與美國前總統歐巴馬共進晚餐。會談重點預料將在加強七大工業國集團（G7）在供應鏈安全、關鍵原物料、國防和人工智慧（AI）方面的合作。
此外，據中央社報導，美國總統川普威脅再從德國裁減駐軍之際，芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）強調，德軍越強，歐洲越安全；芬蘭與德國有可相互取經之處，「綜合安全」是芬蘭的強項。
史塔布7日與來訪的德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）公開談到對美及對俄態度。
芬蘭國家廣播公司（Yle）報導，史坦麥爾在記者會上指出，駐德美軍對美方而言同樣具戰略利益，美國清楚拉姆施坦（Ramstein）等重要基地的部署符合美方戰略需要。
川普近日因歐洲拒絕參與美國對伊朗的軍事行動、也未派兵協助確保荷莫茲海峽航行自由而動怒，公開指責德國，並威脅進一步從德國撤出美軍，上周已宣布撤離5000人，目前德國仍有逾3萬5000名美軍。德方評估，這次裁減不影響戰略要點。
史塔布被問及美國是否會在俄羅斯威脅芬蘭時前來救援，他回答：「我毫不懷疑美國會來。為什麼？因為俄羅斯的核武不是瞄準赫爾辛基、斯德哥爾摩或奧斯陸，而是華盛頓和紐約。」
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