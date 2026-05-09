抗美中強權 德國號召「不限歐洲國家」組同盟自保

德國副總理克林拜耳呼籲歐盟和加拿大等志同道合國家組成新的同盟，對抗川普領導的美國等強權的反覆無常。 （歐新社）

德國 副總理克林拜耳（Lars Klingbeil）呼籲，希望歐盟 與加拿大 和英國等志同道合國家能加強合作，以在面對美國等強權的反覆無常時更加保護好他們自己。

彭博資訊報導，在前往加拿大的路途上，德國社民黨共同領袖暨財政部長克林拜耳受訪表示，在世界秩序被美國總統川普和中國的崛起顛覆下，歐洲有責任組織新的同盟。

在飛往多倫多進行為期兩天訪問、並會見包括加國總理卡尼等官員的過程中，克林拜耳7日表示：「增加我們的韌性，和讓我們面對在勒索時不那麼不堪一擊，對我來說非常重要。」

這位德國副總理警告，二戰後數十年來由美國建構的世界秩序已經無法修復，需要新的安全和貿易合作關係。

克林拜耳表示，德國和歐盟能在重新描繪地緣政治版圖中扮演核心角色。他指出，過去四年的俄烏戰爭，以及美國發動的伊朗戰爭，已讓歐洲的脆弱性表露無遺。「因此，降低依賴性和分散基礎仍對我們而言至關重要。」

在提到潛在的新合作夥伴時，克林拜耳也提到了澳洲、紐西蘭、印度和印尼，以及巴西、阿根廷、巴拉圭和烏拉圭等南方共同市場（Mercosur）的南美國家。「我們現在希望再次加強這種夥伴關係。」

克林拜耳此行將與加國財長商鵬飛（François-Philippe Champagne）會面，並將訪問加國飛機製造商龐巴迪，他也將與美國前總統歐巴馬共進晚餐。會談重點預料將在加強七大工業國集團（G7）在供應鏈安全、關鍵原物料、國防和人工智慧（AI）方面的合作。

德國聯邦總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier，左）訪問芬蘭，和芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb，右）在芬蘭總統府舉行記者會。（取材自芬蘭總統府）

此外，據中央社報導，美國總統川普威脅再從德國裁減駐軍之際，芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）強調，德軍越強，歐洲越安全；芬蘭與德國有可相互取經之處，「綜合安全」是芬蘭的強項。

史塔布7日與來訪的德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）公開談到對美及對俄態度。

芬蘭國家廣播公司（Yle）報導，史坦麥爾在記者會上指出，駐德美軍對美方而言同樣具戰略利益，美國清楚拉姆施坦（Ramstein）等重要基地的部署符合美方戰略需要。

川普近日因歐洲拒絕參與美國對伊朗的軍事行動、也未派兵協助確保荷莫茲海峽航行自由而動怒，公開指責德國，並威脅進一步從德國撤出美軍，上周已宣布撤離5000人，目前德國仍有逾3萬5000名美軍。德方評估，這次裁減不影響戰略要點。

史塔布被問及美國是否會在俄羅斯威脅芬蘭時前來救援，他回答：「我毫不懷疑美國會來。為什麼？因為俄羅斯的核武不是瞄準赫爾辛基、斯德哥爾摩或奧斯陸，而是華盛頓和紐約。」