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土耳其秀國產洲際飛彈 AI宣傳片擺烏龍「打到美國」

中央社8日即時報導
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一名為YILDIRIMHAN(圖)的飛彈本週在伊斯坦堡國防展亮相。(美聯社)
一名為YILDIRIMHAN(圖)的飛彈本週在伊斯坦堡國防展亮相。(美聯社)

土耳其高調公開一款國產洲際彈道飛彈，卻因一段由人工智慧（AI）生成的宣傳影片顯示飛彈似乎擊中盟邦的美國，意外引來反效果。

英國「金融時報」報導，這款名為YILDIRIMHAN的飛彈本週在伊斯坦堡國防展（Istanbul defence expo）亮相。官方宣稱飛彈射程可達6000公里，能搭載3000公斤彈頭，最高速度可達25馬赫。

然而現場一段宣傳的AI影片卻顯示，飛彈擊中的位置似乎是美國東岸。

美洲地區顯然遠超過官方公布的飛彈射程，土耳其官員之後也坦承，YILDIRIMHAN實際上還沒造出可供完整測試的原型。

土耳其亟欲在今年7月於首都安卡拉舉行的北約領袖峰會前展示自身軍事實力，美國與以色列對伊朗的戰爭讓中東持續陷入動盪，也加深土耳其提升軍事嚇阻力量的企圖。

然而飛彈官宣因這段AI影片而失焦，與會的國防官員、產業代表與軍事分析人士也對這枚長達18公尺飛彈的真正能力提出質疑。

一名西方國防官員說：「這實屬過譽。土耳其國防工業確實具備許多能力且進步很快，但還沒到這程度。」

奧斯陸大學飛彈專家霍夫曼（Fabian Hoffman）則說：「這看起來雄心勃勃，但能不能做到還是個問號。」

土耳其 彈道飛彈 伊朗

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