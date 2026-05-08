日本最快7月設國家情報局 初步編制700人納AI人才

日本計畫最快7月成立「國家情報局」，初期編制約700人；圖為4月28日，在菲律賓海軍營地，日本航空自衛隊軍官在觀察員營地的地對空飛彈基地旁懸掛日本國旗。(歐新社)

日本 政府計畫今年夏天成立負責情報蒐集與分析的「國家情報局」，初期編制約700人，與現行內閣情報調查室規模相同，未來再逐步擴編，將積極延攬具AI、網路及外語能力的民間人才，強化對外情報分析與假訊息應對能力。

中央社引述讀賣新聞報導，多名日本政府相關人士透露，作為設立依據的「國家情報會議設置法案」已於4月在眾議院 審議通過，預計8日起在參議院 審議。日本政府希望法案儘速完成立法，最快可望7月正式成立國家情報局。

報導指出，國家情報局將由現有的內閣情報調查室（簡稱內調）升格改組。內調目前包含各省廳兼任人員在內，規模約700人，因此新機構將先以相同編制啟動。

內調過去通常由警察廳出身人士擔任「內閣情報官」，高層職位也多由警察廳、外務省等各省廳借調官員出任。不過，日本政府計畫配合新機構成立，首次採用類似「職業官僚」的招募制度。

此外，日本政府也將積極從民間企業延攬人才。由於國家情報局將負責與海外情報機關資訊交換、分析外國情報，以及因應社群媒體上的假訊息與錯誤資訊，因此將強化招募具高度外語能力與網路專業技能的人才。

日本官房長官木原稔表示，面對龐大資訊量，「有必要建立運用AI（人工智慧）的高效率且有效的方法」，因此政府也正考慮積極招募熟悉AI技術的專業人才。

日本眾議院上月通過設立「國家情報局」的法案，加速再軍事化的動機愈見明顯，對此，中國外交部表示，首相高市早苗政府的修憲企圖，反映日本右翼勢力推動修憲、加速再軍事化不得人心，已引起包括日本民眾在內，全世界愛好和平人民的高度警惕和強烈反對，國際社會必須堅決反對這股妄圖開歷史倒車的逆流。