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日相高市呼籲海嘯警報地區居民撤離 新幹線部分路線一度停駛

編譯羅方妤／即時報導
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日本東京的電視台20日播報氣象廳對北海道太平洋沿岸中部、青森縣太平洋沿岸及岩手縣...
日本東京的電視台20日播報氣象廳對北海道太平洋沿岸中部、青森縣太平洋沿岸及岩手縣發布海嘯警報。（路透）

日本岩手縣附近海域稍早發生芮氏規模7.5強震，引發日本東北地區沿海大片地區海嘯警報。地震震央在距離三陸海岸約100公里的水域，深度為10公里。

共同社報導，日本氣象廳已對北海道太平洋沿岸中部、青森縣太平洋沿岸及岩手縣發布海嘯警報，預測高度達3公尺的海嘯將立即抵達。氣象廳也對北海道太平洋沿岸東部與西部、青森縣日本海沿岸、宮城縣及福島縣發布海嘯注意報。日本首相高市早苗呼籲海嘯警報對象地區居民撤離至大樓等高處。

讀賣新聞報導，日本東海道新幹線東京和靜岡間一度雙向停駛，於當地時間下午5時7分恢復運行。日本NHK則報導，JR東日本公司指出，受地震引發停電影響，東北新幹線東京至新青森當天當地時間下午5時前停駛。停電路段是宮城縣白石蔵王站至新青森站間。

此外，共同社指出，東京電力公司消息稱，福島第一和第二核電廠均未發現異常。

宮城縣女川核電廠也沒有任何異常情況，電廠周圍監測站測得的輻射量並未改變。女川核電廠有三座機組，二號機組目前運作中，一號機組已退役，三號機組已關閉一段時間。

日本NHK報導，日本東北地區20日芮氏規模7.5強震引發海嘯警報，氣象廳觀測資料顯示，海嘯已抵達岩手縣、北海道、宮城縣和青森縣多地。氣象廳也呼籲民眾盡速往高處撤離。

NHK指出，氣象廳觀測資料顯示，岩手縣大船渡港下午5時21分觀測到海嘯，高度尚在監測中，釜石港則是在下午5時19分觀測到，高度也仍在監測中。岩手縣久慈港在當地時間當天下午5時34分觀測到0.8公尺浪高，宮古下午5時22分觀測到0.4公尺浪高。

NHK指出，有些地區海嘯高度實際上可能超過檢潮所觀測高度，另外海嘯特性在於「最大波」不一定是第一波，從第一波潮位變化觀測到最大波到達，中間甚至可能相隔數小時之久，因此仍不可大意。

地震 海嘯 高市早苗

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