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保加利亞國會大選 出口民調：親俄前總統遙遙領先

中央社／索菲亞19日綜合外電報導
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根據出口民調，保加利亞親俄羅斯前總統拉德夫領導的政黨有望在國會大選中輕鬆勝出。（...
根據出口民調，保加利亞親俄羅斯前總統拉德夫領導的政黨有望在國會大選中輕鬆勝出。（美聯社）

根據出口民調，保加利亞親俄羅斯前總統拉德夫領導的政黨有望在今天國會大選中輕鬆勝出。不過主打反貪腐、結束政府短命惡性循環的拉德夫仍需尋求夥伴結盟才能組成多數政府。

路透社報導，疑歐派前戰鬥機飛行員拉德夫（Rumen Radev）反對軍援烏克蘭抗俄。去年12月爆發大規模抗議迫使前屆政府垮台後，他於今年1月辭去總統職務投入本次大選。

這是這個約650萬人口的巴爾幹半島國家於5年內舉行的第8次大選。外界普遍認為一小撮貪腐的老牌政客長年把持政壇，選民雖然感到疲乏，卻又沒有單一政黨能夠取得主導政局的足夠支持。

總部位在首都索菲亞的民調機構阿爾法研究（Alpha Research）最終出口民調結果顯示，拉德夫所屬「進步保加利亞」（Progressive Bulgaria）得票率38.1%，遙遙領先排名居次、前總理巴里索夫（Boyko Borissov）的「保加利亞公民歐洲發展黨」（GERB）得票率15.9%。

各家出口民調數據略有差異，但都顯示拉德夫大幅領先。若上述結果終獲確認，這將是多年以來單一政黨最佳表現的其中一次。

拉德夫在出口民調公布後向記者簡短表示：「我們會盡一切努力讓我們不再進入選舉。這對保加利亞而言是災難性的。」

他表示，願意就司法改革與出口民調第3、得票率14.1%的改革派「我們繼續變革—民主保加利亞」（PP-DB）聯盟合作，但也不排除組成少數政府的可能性。

他說：「我們準備好考慮不同的選項，讓保加利亞擁有一個穩定、正常的政府。」

最終選舉結果預計將於明天正式公告。

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