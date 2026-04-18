駐美大使遭爆未通過審查仍獲任命 英相下台呼聲再起

英國前駐美大使曼德森（左）2025年2月在大使官邸舉行的歡迎招待會上，與英國首相施凱爾（右）交談。 （路透）

英國前駐美大使曼德森（Peter Mandelson）捲入美國已故性犯罪富豪艾普斯坦 醜聞，去年9月遭解職，首相施凱爾 多次強調自己是被曼德森蒙蔽，如今曼德森遭揭露根本未通過國安審查，施凱爾再陷政治危機。

傳統上被視為與執政黨工黨較親近的英國「衛報」率先揭露，曼德森未通過英國政府的「高階安全審查」（developed vetting），審查單位建議勿任命曼德森為駐美大使，但外交部推翻這項建議，允許曼德森於去年2月上旬順利就任。

英國政府的「高階安全審查」用於審查個人是否有資格擔任需接觸國家最高機密的職位，背景調查範圍涵蓋歷來財務和人際往來、言論觀點，甚至私生活細節，但像曼德森這樣遭審查單位明確否決，也屬極少數案例。

目前仍不清楚審查單位拒絕核准曼德森安全資格的具體原因。不過，內閣辦公廳曾在盡職調查報告示警，曼德森與艾普斯坦疑似格外密切的交情、以及曼德森在中國與俄羅斯的商業利益，皆足以對英國政府構成「聲譽風險」。

「盡職調查」是在曼德森於2024年12月20日正式獲施凱爾任命為駐美大使之前執行，用於評估他是否適任。也就是說，儘管已接獲警告曼德森恐對英國政府造成「聲譽風險」，施凱爾仍決定讓曼德森接下駐美大使重任。

相關報導在英國引發軒然大波。曼德森今年2月下旬曾因為涉嫌犯下罰則最重可達無期徒刑的「公職行為不當」罪（曼德森曾與艾普斯坦分享政府機敏資訊），遭警方逮捕偵訊，當時施凱爾即面臨下台壓力。

曼德森是英國近50年來第一位政治任命駐美大使，且是工黨大老。施凱爾如今遭指控就曼德森是否通過必要的安全查核一事誤導大眾、誤導國會。根據英國政務官行為準則，官員誤導國會，必須下台以示負責。

不過，行為準則也提到，所謂的誤導是指官員「知情刻意」向國會提供不實資訊。施凱爾是否「知情」，勢必成為政壇攻防關鍵。