歐洲規劃協助戰後荷莫茲海峽通行 排除美國參與

多艘船隻停在阿曼穆桑代姆省岸外的荷莫茲海峽之內。 （路透）

歐洲國家正在規劃伊朗戰爭後，協助恢復荷莫茲海峽航運安全的任務。然而，任務規劃可能不包含美國，也不會由美方指揮。

美國媒體報導，歐洲這項幫助荷莫茲海峽恢復通行的計畫有三大目標：協助目前滯留在海峽中的數百艘船隻順利離開；進行大規模掃雷；提供軍艦護航與監控，恢復航運業者信心。

此一計畫由法國總統馬克宏 和英國首相施凱爾主導。施凱爾將前往巴黎，在本周五（17日）與馬克宏共同主持一場線上會議，邀集數十個國家討論戰後如何維護荷姆茲海峽安全。法、英官員說，美國不會出席，會議有邀請中國和印度，但目前還不確定他們是否參加。

馬克宏周二（14日）說，恢復荷莫茲海峽通行計畫，將是一項不包含「交戰方」的國際防禦任務，也就是不包括美國、以色列 與伊朗。熟悉計畫的歐洲外交人士指出，歐洲艦艇不會接受美國指揮。這項防禦任務在戰事結束後才會部署。

計畫的目標，是在戰事結束後讓航運公司對通行海峽恢復信心，而官員表示，戰事結束可能仍需一段時間。

據了解，德國 可能最快周四才會說明是否參與，以及投入的程度。