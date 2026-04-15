川普欺壓成助力 加拿大眾院補選 總理卡尼擺脫少數黨執政

加拿大眾議院13日舉行三場補選，加拿大總理卡尼（前）領導的執政自由黨取得全勝。（路透）

加拿大 總理卡尼 （Mark Carney）領導的執政自由黨在13日舉行的三個補選中取得全勝，實現在國會眾議院343個議席中占取174席，確立多數黨地位。這將有助卡尼擺脫自一年前勝出大選後以少數黨執政的掣肘，可以全面推動立法程序，對抗美國總統川普對加拿大施行的不公平貿易政策，以及應付美伊衝突造成全球更趨複雜的地緣政治局勢。

文匯報報導，卡尼在補選前表示，自由黨成為多數黨對於加拿大抗衡日益分裂的地緣政治世界至關重要，尤其更有效地應付美國貿易戰。這三個補選分別在安大略省和魁北克省舉行，很多選民在飽受川普政經欺壓下表明支持自由黨，寄望卡尼帶領國家打破被川普操控的困局。

渥太華政圈人士讚賞卡尼上台後扭轉前總理杜魯多留下的爛攤子，並認為這歸功於卡尼獨特的領導風格及巧妙處理地緣政治格局，不懼怕與川普正面交鋒。

在面對川普不斷變化的威脅下，卡尼實現貿易夥伴多元化目標，不斷擴大在世界各地的貿易網絡，並承諾加強國內建設減少倚賴美國。多倫多大學政治學助理教授麥克杜格爾表示，卡尼已鞏固其領導加拿大的權力，預計至少能執政到 2029年下次全國大選為止，他將能夠直接通過立法，而不必為了尋求足夠票數向反對黨妥協。

麥克杜格爾指出，央行行長出身的卡尼向國民證明他有力對抗川普，尤其加拿大現正就是否延續《美墨加貿易協定》（CUSMA），與美國進行艱巨談判。

自由黨在2025年4月聯邦選舉贏取169個席位，五名反對黨議員其後認同卡尼的務實執政意念，倒戈加入自由黨，填補一些自由黨員離任的空檔。