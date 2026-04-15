盟友撕破臉 川普砲轟義總理 戰爭中不助美、沒勇氣

川普（右）批評教宗，向來與川普交好的義大利總理梅洛尼（左）罕見發表聲明反駁，兩位昔日立場親近的政治盟友公開撕破臉。圖為梅洛尼2025年4月訪美會見川普。（路透資料照片）

義大利 總理梅洛尼 13日表態反對美國總統川普批評教宗的言論，川普14日接受義媒專訪時反擊，「梅洛尼不想在戰爭中幫助我們，我對她感到震驚，我以為她有勇氣，但我錯了。」兩位昔日立場親近的政治盟友公開撕破臉。

中央社報導，川普（Donald Trump）批評教宗良十四世 （Pope Leo XIV）外交政策糟糕，向來與川普交好的義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）13日罕見發表聲明反駁，「我認為川普總統對教宗的言論令人無法接受。教宗是天主教會領袖，他呼籲和平、譴責一切形式戰爭是理所當然的」。

梅洛尼發表嚴厲聲明的時機與態度轉折引起義國輿論熱議。義大利安莎（ANSA）通訊社報導，梅洛尼13日上午第一時間未針對川普言論發表強硬聲明，僅感謝教宗「以和平為主題」展開非洲之行，在遭到反對派猛烈抨擊後，梅洛尼才公開譴責川普對教宗的「不可接受的言論」。

安莎報導，梅洛尼最終決定與川普正面交鋒，或許是多種因素共同作用的結果，既有來自反對黨中左翼的巨大壓力，也有對絕大多數義大利民眾情緒的評估，大部分義大利人民反對川普對教宗的攻擊，也反對川普的許多政策。

川普14日接受義大利晚郵報（Corriere della Sera）駐美特派獨家電話專訪，主動重砲抨擊梅洛尼。該報駐美特派馬薩（Viviana Mazza）描述，甚至在她有機會開口提問之前，川普先發制人詢問「義大利民眾喜歡你們總理不給我們任何援助，就要取得石油嗎？」

先前多次稱讚梅洛尼的川普，在電話中向義大利記者直言「人們喜歡她嗎？我無法想像。我對她感到震驚。我原以為她很有勇氣，但我錯了」。

記者反問川普是否與梅洛尼談過此事，川普回答「沒有，她只是說義大利不想捲入其中（美伊戰爭）。儘管義大利的石油來自那裡，儘管美國對義大利非常重要，她認為義大利不應參與，她覺得美國應該替她做這差事」。

對於梅洛尼稱川普對教宗的批評「令人無法接受」，川普向義媒回應「真正令人無法接受的是她，因為她根本不在乎伊朗是否擁有核武，伊朗若有機會，將能在兩分鐘內把義大利炸成碎片」。

記者再度追問，川普這個月內是否與梅洛尼直接溝通過這些問題。川普回答「沒有，我們很久沒說過話了，因為她不想與北大西洋公約組織（NATO）一起幫助我們，她不想幫助我們擺脫伊朗核武。她和我想像中的完全不一樣」。

「晚郵報」報導，在長達六分鐘的獨家專訪中，川普嚴厲批評梅洛尼，「她已經不是以前的她了，義大利也永遠不會再是以前的義大利了」。

川普重申，歐洲的移民和能源政策正在「從內部摧毀自己」。「歐洲支付全世界最高的能源成本，卻連荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的能源供應都不願捍衛。他們指望川普維持海峽暢通。」

當被問及是否要求義大利和歐洲國家派出掃雷艦援助，川普說「我要求他們派出任何他們想派的，但他們不願意，因為北約不過是紙老虎」。

川普在專訪中再度抨擊教宗良十四世對和平的呼籲，稱教宗不了解伊朗核武威脅，「他不懂，也不應談論戰爭，因為他根本不知道發生了什麼。他不知道上個月伊朗有4萬2000名抗議者喪生」。