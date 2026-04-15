我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

28元的奧運門票？洛杉磯人：根本買不到、還要付24%服務費

靠「老鼠愛大米」海撈1.7億人民幣 男星爆躺著過一輩子

盟友撕破臉 川普砲轟義總理 戰爭中不助美、沒勇氣

編譯中心／綜合14日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普（右）批評教宗，向來與川普交好的義大利總理梅洛尼（左）罕見發表聲明反駁，兩位...
川普（右）批評教宗，向來與川普交好的義大利總理梅洛尼（左）罕見發表聲明反駁，兩位昔日立場親近的政治盟友公開撕破臉。圖為梅洛尼2025年4月訪美會見川普。（路透資料照片）

義大利總理梅洛尼13日表態反對美國總統川普批評教宗的言論，川普14日接受義媒專訪時反擊，「梅洛尼不想在戰爭中幫助我們，我對她感到震驚，我以為她有勇氣，但我錯了。」兩位昔日立場親近的政治盟友公開撕破臉。

中央社報導，川普（Donald Trump）批評教宗良十四世（Pope Leo XIV）外交政策糟糕，向來與川普交好的義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）13日罕見發表聲明反駁，「我認為川普總統對教宗的言論令人無法接受。教宗是天主教會領袖，他呼籲和平、譴責一切形式戰爭是理所當然的」。

梅洛尼發表嚴厲聲明的時機與態度轉折引起義國輿論熱議。義大利安莎（ANSA）通訊社報導，梅洛尼13日上午第一時間未針對川普言論發表強硬聲明，僅感謝教宗「以和平為主題」展開非洲之行，在遭到反對派猛烈抨擊後，梅洛尼才公開譴責川普對教宗的「不可接受的言論」。

安莎報導，梅洛尼最終決定與川普正面交鋒，或許是多種因素共同作用的結果，既有來自反對黨中左翼的巨大壓力，也有對絕大多數義大利民眾情緒的評估，大部分義大利人民反對川普對教宗的攻擊，也反對川普的許多政策。

川普14日接受義大利晚郵報（Corriere della Sera）駐美特派獨家電話專訪，主動重砲抨擊梅洛尼。該報駐美特派馬薩（Viviana Mazza）描述，甚至在她有機會開口提問之前，川普先發制人詢問「義大利民眾喜歡你們總理不給我們任何援助，就要取得石油嗎？」

先前多次稱讚梅洛尼的川普，在電話中向義大利記者直言「人們喜歡她嗎？我無法想像。我對她感到震驚。我原以為她很有勇氣，但我錯了」。

記者反問川普是否與梅洛尼談過此事，川普回答「沒有，她只是說義大利不想捲入其中（美伊戰爭）。儘管義大利的石油來自那裡，儘管美國對義大利非常重要，她認為義大利不應參與，她覺得美國應該替她做這差事」。

對於梅洛尼稱川普對教宗的批評「令人無法接受」，川普向義媒回應「真正令人無法接受的是她，因為她根本不在乎伊朗是否擁有核武，伊朗若有機會，將能在兩分鐘內把義大利炸成碎片」。

記者再度追問，川普這個月內是否與梅洛尼直接溝通過這些問題。川普回答「沒有，我們很久沒說過話了，因為她不想與北大西洋公約組織（NATO）一起幫助我們，她不想幫助我們擺脫伊朗核武。她和我想像中的完全不一樣」。

「晚郵報」報導，在長達六分鐘的獨家專訪中，川普嚴厲批評梅洛尼，「她已經不是以前的她了，義大利也永遠不會再是以前的義大利了」。

川普重申，歐洲的移民和能源政策正在「從內部摧毀自己」。「歐洲支付全世界最高的能源成本，卻連荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的能源供應都不願捍衛。他們指望川普維持海峽暢通。」

當被問及是否要求義大利和歐洲國家派出掃雷艦援助，川普說「我要求他們派出任何他們想派的，但他們不願意，因為北約不過是紙老虎」。

川普在專訪中再度抨擊教宗良十四世對和平的呼籲，稱教宗不了解伊朗核武威脅，「他不懂，也不應談論戰爭，因為他根本不知道發生了什麼。他不知道上個月伊朗有4萬2000名抗議者喪生」。

良十四世 梅洛尼 義大利

上一則

匈牙利總理奧班敗選 歐盟擬推共識決改革 避系統性阻撓

延伸閱讀

義大利總理「不幫助美國」川普表示震驚

義大利總理「不幫助美國」川普表示震驚
「沒有我就沒有你」川普槓教宗 轟支持伊朗擁核 良14世回應了

「沒有我就沒有你」川普槓教宗 轟支持伊朗擁核 良14世回應了
川普槓教宗／回顧衝突起因 教宗籲各國止戰 別再炫燿權力

川普槓教宗／回顧衝突起因 教宗籲各國止戰 別再炫燿權力
遭川普嗆「很糟」 教宗：不想與他辯論、繼續大聲反戰

遭川普嗆「很糟」 教宗：不想與他辯論、繼續大聲反戰

熱門新聞

一艘液化天然氣運輸船4月1日駛離荷莫茲海峽後朝印度孟買前進。(路透)

3油輪闖荷莫茲遇美伊談判破局 2艘急迴轉、1油船堅決挺進結果曝光

2026-04-12 03:53
伊朗德黑蘭3月13日舉行國際聖城日集會，民眾踩踏以色列總理內唐亞胡的海報。(歐新社)

美伊戰爭停火 內唐亞胡賭上一切卻內外受挫恐成「最大輸家」

2026-04-08 23:11
陽光充足的葡萄牙是富豪熱門移民國家。(路透)

史上最大財富轉移潮來了 歐亞這些國家獲富豪青睞

2026-04-06 09:56
印度是建築、太陽能板結構、運輸設備和消費品所需金屬製品的世界出口大國，他們所面臨的問題終將導致全球價格上揚。(美聯社)

伊朗戰爭拖長 全球經濟衰退風險升高 這2大國除外

2026-04-08 03:53
伊朗原子能組織主席艾斯拉米（Mohammad Eslami）。路透

伊朗核能首長：排除對鈾濃縮計畫設限

2026-04-09 12:54
伊朗藉由綁架全球能源供應，逼迫美國讓步，證明在全球經濟體系中，只要控制一條關鍵水道、一項技術，甚至一家公司，就能獲得巨大影響力。（路透）

伊朗證明經濟戰不再是強權專利 關鍵在擁有「這個能力」

2026-04-10 07:10

超人氣

更多 >
郵輪弒親案 16歲弟性侵殺害18歲繼姊 檢方以成人起訴

郵輪弒親案 16歲弟性侵殺害18歲繼姊 檢方以成人起訴
只因一操作 華婦社安金被削95% 只剩每月8.5元

只因一操作 華婦社安金被削95% 只剩每月8.5元
華人帶孩子在櫻花節遇這一幕 不少人憤然離場

華人帶孩子在櫻花節遇這一幕 不少人憤然離場
馬英九致電楊渡：我只是老了健忘 不構成蕭旭岑違法理由

馬英九致電楊渡：我只是老了健忘 不構成蕭旭岑違法理由
史沃威爾再爆性侵指控 第5女：他下藥強暴了我

史沃威爾再爆性侵指控 第5女：他下藥強暴了我