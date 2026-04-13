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匈牙利大選甫落幕 歐盟有意加速改革共識決機制

中央社／ 布魯塞爾13日電
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馬格雅在布達佩斯對著歡呼的群眾發表勝選演說，要求總統、最高法院法官及總檢察長全部...
馬格雅在布達佩斯對著歡呼的群眾發表勝選演說，要求總統、最高法院法官及總檢察長全部辭職。(路透)

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）在國會選舉中敗給政治新秀馬札爾（Peter Magyar），將交出掌握16年的政權。歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天呼籲歐盟成員國掌握趨勢，推動歐盟外交政策改革，轉向實施限制性多數決投票。

匈牙利民族主義派總理奧班敗選後，歐盟執委會今天舉行記者會，由執委會主席范德賴恩主持。

對於匈牙利國會大選，范德賴恩重申這個結果令歐盟變得更加強大、更加團結，歐盟將儘快與新政府就各項議題及更多領域展開合作。

范德賴恩同時強調，應該藉著這次的機會審視歐盟內部的制度，特別是將投票制度轉為「限制性多數決（QMV）」，避免過去制度（一致同意的共識決策機制）造成系統性阻撓。

范德賴恩說，歐盟成員國應該善用這股趨勢，實際推動這項議題。

在歐盟現行一致同意的共識決策機制之下，提案需由全體成員國同意才能通過，若27個成員國其中之一反對，提案將無法通過。匈牙利的奧班政府過去就數度於援助烏克蘭與制裁俄羅斯的提案上投下反對票。

歐盟成員國領袖去年12月達成協議，將從2026至2027年間提供烏克蘭900億歐元貸款，以填補即將出現的財政缺口。然而原本在會議中承諾不加入擔保機制但不阻撓貸款的匈牙利，隨後態度轉為反對，使得這個政策卡關。

今年3月中旬舉行的歐盟領袖峰會期間，奧班對於貸款仍持反對立場，引來多位歐盟領袖批評，其中歐洲議會議長梅特索拉（Roberta Metsola）更表示，奧班既然做出承諾，就必須貫徹，這是歐盟理事會（European Council）的精神，也是各機構之間誠信合作的體現。

此外，歐盟對俄羅斯的第20輪制裁方案也因為匈牙利持反對意見，仍在磋商。

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