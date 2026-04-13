匈牙利大選甫落幕 歐盟有意加速改革共識決機制

馬格雅在布達佩斯對著歡呼的群眾發表勝選演說，要求總統、最高法院法官及總檢察長全部辭職。(路透)

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）在國會選舉中敗給政治新秀馬札爾（Peter Magyar），將交出掌握16年的政權。歐盟 執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天呼籲歐盟成員國掌握趨勢，推動歐盟外交政策改革，轉向實施限制性多數決投票。

匈牙利民族主義派總理奧班敗選後，歐盟執委會今天舉行記者會，由執委會主席范德賴恩主持。

對於匈牙利國會大選，范德賴恩重申這個結果令歐盟變得更加強大、更加團結，歐盟將儘快與新政府就各項議題及更多領域展開合作。

范德賴恩同時強調，應該藉著這次的機會審視歐盟內部的制度，特別是將投票制度轉為「限制性多數決（QMV）」，避免過去制度（一致同意的共識決策機制）造成系統性阻撓。

范德賴恩說，歐盟成員國應該善用這股趨勢，實際推動這項議題。

在歐盟現行一致同意的共識決策機制之下，提案需由全體成員國同意才能通過，若27個成員國其中之一反對，提案將無法通過。匈牙利的奧班政府過去就數度於援助烏克蘭與制裁俄羅斯 的提案上投下反對票。

歐盟成員國領袖去年12月達成協議，將從2026至2027年間提供烏克蘭900億歐元貸款，以填補即將出現的財政缺口。然而原本在會議中承諾不加入擔保機制但不阻撓貸款的匈牙利，隨後態度轉為反對，使得這個政策卡關。

今年3月中旬舉行的歐盟領袖峰會期間，奧班對於貸款仍持反對立場，引來多位歐盟領袖批評，其中歐洲議會議長梅特索拉（Roberta Metsola）更表示，奧班既然做出承諾，就必須貫徹，這是歐盟理事會（European Council）的精神，也是各機構之間誠信合作的體現。

此外，歐盟對俄羅斯的第20輪制裁方案也因為匈牙利持反對意見，仍在磋商。