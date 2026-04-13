超速、酒駕…泰國潑水節第一天 車禍就奪50命

泰國潑水節長假才剛開始，11日一整天就有50人因交通事故喪生。（路透）

泰國 一年一度的潑水節長假才剛開始，路上就已意外頻傳。泰國道安營運中心表示，隨著潑水節及返鄉潮來臨，全國旅遊人次大增，但是僅11日一整天就有50人因交通事故喪生，185人送醫，超速與酒駕奪命的兩大元凶。

每年4月13日到15日是俗稱潑水節的佛教新年宋干節（Songkran），為泰國重要的節慶之一，也是泰國人返鄉過節及出遊的時刻。今年潑水節前兩天適逢周末，因此假期從11日開始，共計5天。

民族報（The Nation）等媒體12日報導，道路安全營運中心（RSOC）報告指出，11日潑水節連續假日首日，當天共有50人因交通事故喪生，另有185人受傷。

據統計，若加上假期前一天，合計10日和11日兩天，全國就發生344起交通事故、共導致71人死亡、317人受傷。

中心指出，超速和酒駕仍是肇事主因。統計顯示，超速占45.71%，其次是酒駕占24.76%。

泰國元旦新年和潑水節兩個連續假期被當地媒體稱為「危險7日」，在此期間，車禍死亡人數通常會暴增。因此當局也會在「危險7日」期間加強宣導交通安全。

今年年初四天的新年假期期間，泰國發生數百起車禍，造成171人死亡、956人受傷，其中酒駕和超速是主要原因。官方當時公布的數據顯示，車禍死亡人數較去年同期增加6%。

每逢潑水節這段時間，全國湧現出行及購物人潮，但今年的氣氛卻和往年大不同，中東石油危機把不少民眾的荷包搞得亂七八糟，熱鬧過節也成了紓壓方式。