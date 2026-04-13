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海地古堡慶典變悲劇 踩踏意外至少造成30死

編譯中心／綜合12日電
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海地拉費里埃城堡舉辦年度慶典活動，發生踩踏事故。（美聯社）
海地拉費里埃城堡舉辦年度慶典活動，發生踩踏事故。（美聯社）

海地當局指出，北部鄉村地區11日發生一起踩踏事故，至少造成30人死亡，並警告死亡人數可能進一步攀升。

路透報導，海地北部省民防部門負責人裴狄特（Jean Henri Petit）表示，這起事故發生在拉費里埃城堡（Citadelle Laferrière）。這是一座19世紀初海地脫離法國獨立後興建的堡壘。

裴狄特說，這座堡壘是海地最受歡迎的旅遊景點之一，11日擠滿了學生與遊客，他們前來參加這處聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產的年度慶典活動。

海地總理費艾梅（Alix Didier Fils-Aime）聲明表示，他「向罹難者家屬致上誠摯哀悼，並在這段哀傷與巨大痛苦時刻，表達深切的團結與支持」。

他還說，當時有「許多年輕人」參與慶典活動，但目前尚不清楚死者身分，聲明中也未提供死者人數估計。

裴狄特表示，這起事故發生在景點入口處，當時降雨使災情更加惡化。

意外發生之際，海地正面臨幫派暴力，平民頻遭屠殺，同時安全部隊的鎮壓行動也日益致命。

近年來，這個島國發生多起災難，包括2024年造成24人死亡的燃料槽爆炸、2021年90人致死的另一起油罐爆炸，以及同年約2000人喪生的地震。

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