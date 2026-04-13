川普支持 執政16年匈牙利總理奧班仍敗選 馬札爾獲勝

匈牙利總理奧班(中)12日在國會大選後承認敗選，結束16年執政。(美聯社)

匈牙利政壇變天。儘管有川普總統的支持，現任總理奧班(Viktor Orban)在12日的大選中落敗，結束其長達16年的執政生涯；由於經濟不振，匈牙利選民以創紀錄的投票率支持親歐盟的挑戰者馬札爾(Peter Magyar)。

現年62歲的奧班曾獲得川普總統和一些歐洲保守派領袖的支持，但大選初步結果顯示，由於匈牙利經濟停滯不前，他的民族主義政黨青年民主黨(Fidesz-MPP)不敵馬札爾領導的親歐盟政黨尊重與自由黨(TISZA)。馬札爾的TISZA將擁有國會的絕對多數席位，這也意味親歐盟的馬札爾上台後可能會推翻奧班多年來備受爭議的民族主義路線。

匈牙利大選結果，執政16年的奧班下台，將由反對黨領袖馬札爾(右)主政。(美聯社)

匈牙利大選結果，執政16年的奧班下台，將由反對黨領袖馬札爾(右)主政。(美聯社)

奧班已承認敗選，對支持者表示，此次選舉結果已將匈牙利國家與民族命運帶入一個不可知的未來。

奧班在冷戰時期是一名充滿熱情的反共青年領袖，也是歐盟任期最長的領導人，在支持者眼中是一位愛國英雄。但國內外批評者指責他正將匈牙利引向威權主義道路。

奧班1963年出生於布達佩斯西部的一個村莊，曾接受過律師訓練，在牛津大學短暫學習過政治哲學，甚至在1998年首次出任匈牙利總理之前還踢過半職業足球。當時他年僅35歲。

匈牙利在奧班執政期間加入北約，但他於2002年失去權力。在野八年後，他於2010年贏得壓倒性勝利，得以重寫匈牙利憲法，並通過了一系列旨在建立「非自由民主」的重要法律。

奧班在2014年、2018年和2022年三場大選中均取得壓倒性勝利，此次他也獲得義大利 總理喬治亞·梅洛尼(Giorgia Meloni)等歐洲保守派領袖的支持。此外，川普也對他表示支持，稱在華盛頓民主黨政府多年衝突之後，由於奧班的領導，美匈關係已達到「新高度」。

奧班與其主要能源供應國俄羅斯 期和中國保持密切聯繫，反對歐盟在俄烏戰爭中支授烏克蘭 。俄羅斯與中國的企業正為匈牙利建造大型電動車和電池工廠。

奧班在本次選舉中試圖打「戰爭與和平」牌，指責馬札爾與其領導的TISZA希望將匈牙利拖入鄰國烏克蘭的戰亂之中。

然而大選結果顯示匈牙利選民其實更關心的是醫療保健和經濟等國內問題，匈牙利經濟已連續三年停滯不前。2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，匈牙利經歷了歐盟最嚴重的通膨飆升，食品價格上漲至接近歐盟平均水平，但是匈牙利的工資水平在歐盟27個成員國中卻是排名倒數第三。此外，奧班也失去了一心求變的年輕人支持。