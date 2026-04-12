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總理奧班敗選 范德賴恩：匈牙利選擇了歐洲

中央社／布魯塞爾12日專電
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匈牙利12日大選結果讓總理奧班確定將會失去掌控長達16年權力。許多匈牙利人認為，...
匈牙利12日大選結果讓總理奧班確定將會失去掌控長達16年權力。許多匈牙利人認為，奧班時代結束將重塑匈牙利在歐洲的地位。（美聯社）

匈牙利總理奧班在12日舉行的國會選舉中敗給承諾推動改革的政治新秀馬格雅。對於選舉結果，歐盟執委會主席范德賴恩稱「匈牙利選擇了歐洲」。

匈牙利國會大選的計票工作仍在進行，然而執政16年的匈牙利民族主義派總理奧班（Viktor Orban）已經承認敗選，並向對手致賀。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）晚間先在社群平台X發文稱「今晚，歐洲的心臟在匈牙利跳得更強」，約半小時後再次發文表示「匈牙利選擇了歐洲，歐洲始終選擇了匈牙利。一個國家重拾了歐洲之路，歐盟變得更加強大。」

歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）同樣於社群平台X發文恭賀馬格雅（Peter Magyar），表示破紀錄的投票率展現了匈牙利人的民主精神。匈牙利人民已表達了心聲，且民意非常明確。期待與馬格雅展開緊密合作，共同打造一個更強大與繁榮的歐洲。

奧班敗選後，新的匈牙利政府與歐盟之間的關係變化也令外界關注，特別是在制裁俄羅斯、援助烏克蘭等議題。

歐盟成員國領袖於去年12月達成協議，將從2026至2027年間提供烏克蘭900億歐元貸款，以填補即將出現的財政缺口。然而原本在會議中承諾不加入擔保機制但不阻撓貸款的匈牙利，隨後態度轉為反對，使得這個政策卡關。

今年3月中旬舉行的歐盟領袖峰會期間，奧班對於貸款仍持反對立場，引來多位歐盟領袖批評，其中歐洲議會議長梅特索拉（Roberta Metsola）更表示，奧班既然做出承諾，就必須貫徹，這是歐盟理事會（European Council）的精神，也是各機構之間誠信合作的體現。

此外，歐盟對俄羅斯的第20輪制裁方案也因為匈牙利持反對意見，仍在磋商。

歐盟 俄羅斯

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