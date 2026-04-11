荷莫茲3周內不重開 歐洲航空業警告燃油短缺、恐衝擊夏季旅遊

一架西班牙快運航空（Iberia Express）客機停在西班牙阿道弗．蘇亞雷斯．馬德里巴拉哈斯國際機場停機坪上，攝於2022年8月27日。(路透)

金融時報11日報導，歐洲機場業界警告，如果荷莫茲海峽不在3周內恢復全面通行，歐洲機場將面臨「系統性」航空燃油短缺。

根據金融時報取得的信函，代表歐盟 機場的歐洲國際機場協會（ACI Europe）已警告歐盟運輸執委齊齊科斯塔斯（Apostolos Tzitzikostas），航空燃油庫存正迅速下降，而「軍事行動對需求的影響」也進一步加劇供應壓力。

函中指出，機場業界對航空燃油供應日益擔憂，歐盟需要積極監測並採取行動，並強調荷莫茲海峽若未來3周內無法以任何具規模且穩定的方式恢復通行，歐盟將面臨系統性的航空燃油短缺。隨著夏季旅遊旺季將至，「航空運輸支撐許多歐盟經濟體所依賴的整體觀光產業生態系」，使相關憂慮進一步升高。歐洲國際機場協會呼籲建立歐盟層級的供應監測機制，以協助產業協調應對。

儘管美國總統川普宣布對伊朗戰事暫停2周，全球油價 仍居高不下。越南等部分亞洲國家已因燃油短缺開始實施配給；歐洲雖目前尚未出現大規模短缺，但航空燃油價格已翻倍，航空公司也已警告可能取消部分航班。

根據價格資訊機構阿格斯媒體（Argus Media）數據，西北歐航空燃油基準價格9日收在每公噸1573美元，高於伊朗戰爭前約每公噸750美元。歐洲航空公司表示，短期內燃油供應仍可維持數周，但供應商已無法保證5月的交付；另方面，義大利4座機場上周末因主要供應商出現中斷而對航空燃油實施限制，但與荷莫茲海峽受阻並無直接關聯。

隨著燃油價格上升導致部分航線無利可圖，航空公司已開始縮減航班。達美航空 本周表示，將削減3.5%的運力，包括部分平日與夜間航班，以抵銷燃油成本上升帶來的衝擊，並預估4月至6月將增加20億美元燃料支出。紐西蘭航空也因燃油成本上升減少部分航班；波蘭航空（LOT）則削減部分需求較低的航線，並預計調漲票價。