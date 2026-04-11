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「不受美國擺佈」 古巴總統拒下台促美公開對話

編譯中心／綜合10日電
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古巴總統狄亞士-卡奈表示，他不會在美國壓力下辭職。（歐新社資料照片）
古巴總統狄亞士-卡奈表示，他不會在美國壓力下辭職。（歐新社資料照片）

古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）9日首度接受美國電視專訪時表示，他不會在美國壓力下辭職，並呼籲美國公開對話。

中央社引述法新社報導，根據美國國家廣播公司新聞網提供的談話翻譯內容，狄亞士-卡奈表示：「我們是自由主權國家，是自由國家。我們擁有自決權與獨立性，我們不受美國擺佈。」

這位65歲領導人還說：「對古巴實施敵對政策的美國政府沒有資格對古巴提出任何要求。……革命者放棄和下台的概念，這在我們的字典裡不存在。」

狄亞士-卡奈說，古巴希望「在不設任何條件的情況下從事對話，討論任何議題，不會要求我們改變政治體制，就像我們不會要求美國改變體制，我們對美國體制也有不少疑慮」。

古巴副外長魏達爾7日曾說，與美國的談判仍處於「非常初步的階段」。

針對狄亞士-卡奈的談話，白宮一名官員回應說，美國總統川普政府正與古巴談，古巴領導層希望達成協議，也應該達成協議，川普認為「將會非常容易達成」，「古巴是走向失敗的國家，統治階層在失去委內瑞拉支持後遭遇重大挫折。」

美國今年1月逮捕委內瑞拉總統馬杜洛後，切斷古巴來自盟友委國的主要石油供應，古巴陷入能源危機。儘管雙邊關係緊張，美國在一周多前仍允許一艘俄羅斯油輪向古巴卸載原油。

狄亞士-卡奈說，在美國能源封鎖背景下，古巴每天都長時間停電，水和液化氣短缺。儘管醫療機構努力尋找解決方案，仍有逾9.6萬名古巴人因缺乏電力而等待手術，其中包括1.1萬名兒童。超過1.6萬名需放射治療的患者和2,888名依賴血液透析的患者，也因相關醫療服務中斷而受影響。此外，教學活動、交通運輸、企業經營和食品生產也受到衝擊。

白宮 川普 古巴

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