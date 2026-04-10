川普擬懲罰未助戰北約盟國 考慮改部署美軍至東歐國家

國務卿魯比歐（右）8日在國務院會見來訪的北約秘書長呂特（左）。（路透）

美國總統川普正考慮對部分未支持對伊朗戰事的北約盟國採取懲罰措施，顯示這場中東戰爭已外溢至跨大西洋關係。華爾街日報報導，白宮內部正討論多項選項，可能重塑美軍在歐洲的部署與北約權力結構。

核心方案之一是重新調整駐歐美軍配置。美方考慮將部隊自被視為「不合作」的國家撤出，包括德國 、西班牙、法國與義大利 ，轉而部署至波蘭、羅馬尼亞、立陶宛與希臘等支持美方行動的國家。

部分歐洲國家之所以被點名，與其在戰事期間限制美軍行動有關。例如西班牙曾限制美軍使用領空與基地，德國官員亦對戰事表達批評，令華府不滿。

不過，這項計畫尚未定案，且未涉及全面退出北約。美國若要正式退出，仍須國會批准。北約祕書長呂特已赴華府與川普會談，試圖緩解緊張關係。

分析指出，此舉可能將美軍部署重心推向東歐，增加與俄羅斯的軍事摩擦風險。伊朗戰爭不僅考驗中東局勢，也正重塑美歐安全關係，甚至可能引發北約成立以來最嚴重的內部分歧。

川普8日與呂特會談後顯然怒氣未消。他在真實社群發文表示：「北約過去在我們需要他們的時候不在，未來我們再次需要他們時，他們也不會在。」

另據5名歐盟 官員與外交高層透露，歐盟擔心川普開戰造成的一些後果得開始由歐洲承擔。歐洲得被迫為日益難以預測的大西洋彼岸盟友，付出愈來愈高代價。

政治新聞網POLITICO報導，這不僅意味英、法、德可能得承擔包括在荷莫茲海峽護航與清除水雷等昂貴費用，日後歐洲商船恐還得開始支付在戰爭前不存在的高額通行費。川普曾表示，他考慮與伊朗及阿曼合作，日後一起對通行荷莫茲海峽船隻收通行費。

歐洲議會外交委員會成員艾摩說：「這已成一種模式。在加薩，我們要為重建買單；在烏克蘭，我們幾乎是單獨承擔戰爭費用。如今我們可能還得再出錢清理荷莫茲海峽。」

以色列8日襲擊黎巴嫩之後，伊朗再度關閉荷莫茲海峽。路透9日援引數據顯示，過去24小時內，有三艘油輪、五艘散貨船通過海峽。而懸掛非洲國家加彭國旗的油輪MSG號，是美伊宣布停火以來，首艘通過荷莫茲海峽的非伊朗籍油輪。

俄媒援引一名伊朗消息人士的話稱，在當前停火狀態下，伊朗每天允許不超過15艘船隻通過荷莫茲海峽。伊朗外長阿拉格奇表示，如果對方在停火期間遵守承諾，在伊朗武裝部隊協調下，海峽的通航安全是可以實現的。

川普9日則表示，有消息指出，伊朗正在向通行荷莫茲海峽的油輪收費。他警告，伊朗最好沒有這樣做，如果伊朗已經這麼做了，「最好立即住手」。

圖為2025年6月9日，在保加利亞科倫舉行的「巴爾幹哨兵-25」軍事演習中，一名美國士兵走過一輛裝甲車。(路透)